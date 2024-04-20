【娛樂場】《一個人鐵道行》 阮偉倫向新疆進發 飽覽神州美景

【明報專訊】HOY TV全新旅遊節目《一個人鐵道行》由「星演藝人」阮偉倫（阿倫）主持，周永基監製，阿倫在節目帶背包從香港出發，一個人沿鐵路探索中國西部多個城市，一路向新疆進發，深入體驗遼闊大地的多元文化，踏上挑戰身心、震撼視覺的旅程。阿倫說：「細細個開始已經是一個好貪玩的人，會想去不同地方旅行，認識不同的人。我仲好鍾意坐電車，由頭坐到尾之外，會隨便揀個站落車，展開一個人的大冒險。我開始想，會不會有類似的旅行方式，無意中發現原來坐高鐵同火車就可以，沿着鐵路奔馳，在鍾意的城市落車，玩夠就去下一站。今次我一個人由香港尖沙嘴出發，沿着鐵道前行，坐65個小時列車，經過武漢、重慶、西安、銀川、中衛，去到新疆的烏魯木齊、吐魯番、喀什、阿勒泰、布爾津，最後抵達禾木，千多公里路程，開始土生土長的鐵道遊。」

踏武漢黃鶴樓 乘光谷空軌

節目已播出，阿倫到訪幾個新舊融合的城市，既有古蹟，又有最新潮的打卡景點。由西九龍做起點，阿倫坐高鐵踏上旅程，經過4小時車程，到達位於全國中心地帶的武漢。阿倫先到訪知名的黃鶴樓，感受在大量詩詞中出現過的風景，晚上再到長江乘坐觀光船，飽覽既有傳統氣息，又富現代美感的夜景。

阿倫到長江訪問冬游愛好者，見證一眾叔叔伯伯在10度氣溫暢泳。阿倫換上游泳褲，經過一輪熱身拉筋，最後一刻都是縮沙無落水，著番衫走人。之後到武漢最新潮的必到景點，就是2023年9月才開幕的全中國第一條「光谷空軌」，車廂的地板有大片玻璃，可以一邊行駛一邊欣賞武漢風景，好有特色。

重慶白象居挑戰送外賣

阿倫之後到達「魔都」重慶。重慶不少建築物依山而建，城市景觀錯綜複雜。阿倫去到著名「白象居」參觀，這幢樓因有超多出口，而且樓高24層只有樓梯，成為最熱門打卡點。阿倫主動搭訕外賣小哥，幫他在「白象居」這個迷宮送一單外賣到14樓，結果阿倫走了大半天，由12樓行上竟到了15樓，但15樓再落又到了13樓，最後挑戰失敗，始終要外賣小哥親自出馬。

「畫面夠靚 一切值得」

阿倫指當初知道要一個人主持《一個人鐵道行》，感覺是「有啲驚」，因為要長途跋涉前往新疆，而且自己主持經驗尚淺，最後拍攝歷時近40天，而且當時是冬天，曾經在沙漠感受零下30度，旅程充滿挑戰。不過阿倫又開心指節目「畫面夠晒靚，所以一切都值得」。阿倫大讚新疆的風景美得不可勝收，每一格都仿似電腦修圖，他希望觀眾睇節目時都感受到鐵道遊的獨有魅力，重拾一個人旅遊的憧憬。

《一個人鐵道行》

HOY TV 77台

逢星期一至五晚上8時30分播映