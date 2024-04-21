MIRROR回港 姜糖神徒爭位掀罵戰 取消吉隆坡演唱會 楊樂文李駿傑失望

【明報專訊】男團MIRROR完成美加巡迴演唱會昨晨回港，逾300名「鏡粉」（粉絲暱稱）通宵霸位接機，塞滿VIP通道兩旁及對面行人路，場面墟冚。當中以「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）人數較多，齊聲唱生日歌預祝姜濤本月30日25歲壽辰。有指姜糖與盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲「神徒」（粉絲暱稱）一度為爭位起爭執，更有肢體碰撞，最後警員及機場保安將他們分隔兩邊，12子步出時，兩派粉絲仍充滿火藥味，經理人黃慧君（花姐）亦被罵。至於MIRROR吉隆坡演唱會被取消，隊長楊樂文和隊友李駿傑失望未能與當地粉絲見面。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR離港逾兩周，12子的粉絲都希望接機見偶像一面，部分提早一日到機場貴賓室通道霸位，其間傳出姜糖與神徒為爭位發生衝突。網上流傳的片段見兩批粉絲為爭位爭執，混亂間有人報稱疑似被姜糖推跌及搶手機，有傳姜糖亦被推跌，雙方粉絲起初互罵，後來還有肢體碰撞，有人形容像上演「街頭綜合格鬥（MMA）」。機場保安和警方加入調停，為安全及控制秩序，在門口左右兩邊架起圍欄，將姜糖與神徒分隔，但兩邊仍不時鬥大聲吶喊叫偶像名字。

火藥味濃 鬧埋花姐

其間花姐在社交網限時動態發文︰「我們最喜歡看到的是和諧相處，感謝你們的支持！」姜濤與陳卓賢（Ian）步出時，姜糖大聲祝賀本月30日25歲生日的姜濤生日快樂，神徒則大叫陳卓賢。其他成員從同門口步出，Anson Lo與李駿傑（Jeremy）壓軸出現，從另一邊靠近神徒的門口步出。神徒歡呼時，有人大叫「親生仔」，且罵花姐是「八婆」，火藥味濃。

否認向Stanley催婚

姜濤獲姜糖祝賀，回禮走近揮手、做心心手勢又派飛吻。他透露最難忘入場欣賞NBA籃球賽，有機會想再看，本月23日歌迷會為他在主題公園舉行慶祝活動，撞正電影《12怪盜》見面會，有姜糖不滿。姜濤知道此事，最終出席那個活動，等公司安排。

lan在CNN訪問爆邱士縉（Stanley）將結婚，解釋是一場玩笑，知Stanley與女友李炘頤（Alina）感情好穩定，經常講笑他們將步入人生另一階段。笑稱Stanley結婚，姜濤會失戀？姜濤瞪大眼反問：「失戀？（你不是鍾意Stanley？）哦……如果他結婚，我會送祝福。」Ian與姜濤否認向Stanley催婚，稱結婚是他們的事，身為朋友會支持Stanley決定。

首見偶像 海外粉絲感動落淚

Ian獲讚是隊中「英語擔當」，他謙稱盡力而為：「不必太執著用的字眼或成員邊個講得多定少，最主要是去到外地做訪問，向別人表達我們音樂上的看法。」他表示有海外粉絲6年來未見過MIRROR，十足虛擬人物，有粉絲感動到喊。

Anson Lo與Jeremy現身時向粉絲揮手打招呼又派心。離港18日，Anson Lo落機後好想回家洗澡，稱掛念香港所有事，包括食物、家人、屋企和愛犬，「吃漢堡包吃膩，回港好想食飯、中菜和茶餐廳」。他輕摸腹部稱每次出埠必定會瘦，懷疑睡得太多，沒時間健身和頻撲有關。Jeremy亦說未試過離港那麼久，很掛念愛貓。Anson Lo被Stanley爆狂掃戰利品，他稱比上次巴黎之行買少了，笑言比較之下，可能Stanley買1件，他買3件。

Anson Lo向Jeremy借新底褲

Anson Lo與Jeremy由美國飛加拿大時均有行李滯留在紐約，後者笑言當時心情好緊張，打開行李似開彩票，開中有底褲的行李比中六合彩更開心，不用擔心無底褲著。Anson Lo自爆向Jeremy借全新底褲，經過今次後，激發他們狂掃底褲，買了約30至40條。Jeremy對吉隆坡演唱會取消感可惜，他們好想見其他地方粉絲，希望再有機會到當地開騷。

Stanley與呂爵安（Edan）談到欣賞NBA籃球賽，獲官方社交網發文歡迎，感覺不可思議。Stanley被Ian爆「好事近」，他笑笑說好明顯Ian是講笑，「不過相比起他，我實在是近他們好多。（何時結婚？）向着這方面發展，拍拖那麼久好穩定，一定是以結婚為目標」。Edan自薦為對方任伴郎，Stanley一臉猶豫。

憶《全民造星》洛杉磯集訓往事

隊長楊樂文（Lokman）與王智德（Alton）表示已適應時差並在飛機上好好休息，此行最難忘短時間內搬多間酒店，又在大型場館表演，在洛杉磯憶昔日《全民造星》集訓往事。提到MIRROR接受FOX電視台及CNN訪問，Lokman說：「上節目是託大家鴻福，見海外粉絲應援，感覺幾得意和感動，感謝支持。」對於吉隆坡站演唱會取消，兩人稱不清楚原因，承認失望和可惜。

MIRROR澳門站加開一場

柳應廷（Jer）與陳瑞輝（Frankie）覺得美加之行似放假旅行般開心，但很掛念香港，想食雲吞麵。江𤒹生（AK）與邱傲然（Tiger） 步出後，匆匆上車，未有接受訪問。此外，MIRROR澳門演唱會昨日宣布終極加開5月16日一場，加上5月17日至19日，合共4場。

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