【娛樂場】《超意神探》 張家輝一人分飾多角 驚喜再搞笑

【明報專訊】張家輝、譚耀文、周勵淇合演，唐文龍特別演出的電影《超意神探》，講述患有超憶症的前刑事犯罪組高級督察郭文斌（張家輝飾），為調查隔空殺人奇案重回警隊，利用自己的超憶症追兇，在潛意識中化身不同人物代入兇手心理，游走瘋子世界揭開迷局真相。

靠造型投入不同角色

張家輝一人分飾多角，表示這次一人出演一個破案團隊，認為這部戲無論角色塑造、劇情都與自己之前的作品有很大分別。他在戲中大曬演技，時而是被過去痛苦回憶折磨的神探，凝重地查案，或是在角色潛意識化身女人、光頭佬等，給予破案線索，久違的搞笑緩和緊湊氣氛。

張家輝稱這些人性格各有不同，「有的很老實、有的很暴戾、有的很狡猾。既然我一人演幾個自己，那麼在造型、行為、語氣、意圖方面都要有不同，最複雜是我在跟他們交流時，他們以不同方法提供不同線索給我，我要基於不同的個性設計不同的態度、行為，讀劇本時一直通過文字來幻想和設計，幸好有奚仲文幫我設計不同造型，讓我能夠更容易投入不同角色」。

張家輝曾參演多部警匪片，但《超意神探》的角色設定對他來說仍有驚喜，「這名神探非常有能力，破過很多大案，反而自己親人遇害卻未能將兇手繩之於法，這個矛盾衝突，覺得是跟以往我演的警匪片不同的地方」。為了角色，他特別去了解超憶症人設相關知識，「因為拍這部戲，才發現醫學上原來真的有超憶症」。

拍打戲被當成龍看待

拍攝《超意神探》時，除文戲有難度，武戲也不輕鬆，張家輝透露導演黃明昇之前是「成家班」武術指導，「導演拍動作戲時，往往將我當成是龍大哥，要我『好打得』。我也很喜歡拍動作片，所以今次跟黃導合作，拍動作部分，也特別用心，無論文戲打戲，我都希望能配合他。黃導注重提升我的動作能力，開拍前，我們會預先排練，交流一下動作戲分如何處理。有時候他會把鏡頭拍得很長，不喊停，讓我一直打下去，這個過程挺虐待，但也頗有趣」。

平時保持運動鍛煉體能的張家輝認為不論是不是演員，拍不拍打戲，正常人都需要有足夠的運動。無論是為自己好，為工作也好，都會安排特定的運動，如跑步、登山、舉重等，維持一周三四天做這些訓練，一直讓自己保持健康狀態，保持良好的身體狀態，不管是不是為了拍戲，他認為都是必要的。

《超意神探》4月25日香港上映