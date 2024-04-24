【開箱】狗血劇情反轉再反轉 《7人的復活》破壞觀感

【明報專訊】韓國著名編劇金順玉憑《The Penthouse上流戰爭》系列，創下28.8%收視佳績，去年再跟同劇導演朱東民合作《7人的逃脫》，可惜風光不再，平均收視只有6.1%，第2季改名《7人的復活》上月29日首播，收視繼續下滑，截稿前播出8集，收視低見2.3%，餘下集數恐怕翻身無望，死因除了劇情「狗血」，角色不斷「復活」亦太離地。香港觀眾可以在煲劇平台「黃Viu」收看《7人的逃脫》及《7人的復活》。

延續《7人的逃脫》

《7人的逃脫》去年開播前，事先張揚連拍兩季，總製作費高達462億韓圜（約2.6億港元）。故事講述高中生方多美（鄭拉爾飾）自小遭母親琴羅熙（黃靜茵飾）拋棄，繼而被大學教授李輝昭（閔永基飾）及妻子朴蘭英（徐令姬飾）收養。多美體弱多病，不忍見養父母為醫藥費而欠債，剛巧母親再出現，以為一家團聚，事實卻是琴羅熙利用女兒謀取其祖父方七星（李德華飾）財產。

另一方面，多美因同班同學韓莫奈（李侑菲飾）的謊言而被殺，此事牽連甚廣，班主任高明智（趙胤熙飾）、方七星情婦車主蘭（申恩慶飾）、調查案件的警員南哲宇（趙在允飾）、娛樂公司老闆梁進謀（尹鐘焄飾）、流氓閔道赫（李準飾），以及透過整容轉換身分、化名「K」的富二代沈俊錫（嚴基俊飾），眾人各懷鬼胎，互相殘殺。

《7人的復活》故事承接上季，講述沈俊錫殺害多美的真相公諸於世，但他在琴羅熙協助下，再次改變身分，變成科技公司Tiki Taka社長李輝昭，至於小時候被他搶走富二代身分，最後淪為流氓的閔道赫，大難不死並與黑幫好友姜杞卓（尹泰榮飾）設計復仇。與此同時，琴羅熙看罷女兒生前最後片段，竟然良心發現，決定為女報仇。

高科技內容誇張

《The Penthouse上流戰爭》劇情以房地產作包裝，《7人的復活》則以高科技為主軸，提到李輝昭開發通訊程式Tiki Taka擁有強大數據庫，沈俊錫奪走身分後，利用巿民的私隱資料，偽造文件顛倒是非黑白，甚至利用深偽技術，假造殺人視頻及新聞。劇情浮誇又離地，加上家庭觀眾認識有限，不及房地產貼身又易理解。

今季劇情依然「狗血」兼不合理，角色多次大難不死，例如第6集講到沈俊錫得悉閔道赫獲化名「美杜莎」的神秘人協助，於是假扮「美杜莎」引誘閔道赫與姜杞卓登上汽車，然後遙距操控座駕，使他們墮海，千鈞一髮之際「美杜莎」解鎖並助二人脫險。類似情節再三出現，觀眾每次看到主角遇險，總會覺得事態定有轉機，難免影響觀感。

反派突改邪歸正

另外，劇中反派如琴羅熙、韓莫奈及梁進謀突然改邪歸正，例如為了當明星而六親不認的韓莫奈，突然對聾啞母親尹智淑（金賢飾）感歉意，直至母親遭沈俊錫與琴羅熙殺害，終於棄暗投明；又如梁進謀愛上酒吧老闆娘盧坪喜（韓寶凜飾），後者離世後，全力照顧對方養女，即是韓莫奈的親生女兒盧漢娜（沈志柔飾），表面上對沈俊錫忠心耿耿，其實借助對方勢力，助自己向上爬，以求保護漢娜。

今季主線集中琴羅熙替女兒復仇，逐一對付壞人，先害韓莫奈失去至親，再使計令車主蘭失去財產，南哲宇亦吸毒被捕，至於她跟沈俊錫的下場如何，便成為今季看點。主角黃靜茵、嚴基俊及李準賣力演出，角色立體恩怨分明。然而角色再吸引，但在誇張失實的情節下，難免令觀眾「出戲」，例如琴羅熙為了懲罰自己，竟在沒有麻醉藥的情况下截肢，純粹為了視覺衝擊，對劇情無補於事。