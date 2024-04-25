【開箱】《四月，她將到來。》 佐藤健再談初戀

【明報專訊】《浪客劍心》男星佐藤健前年憑影視串流平台Netflix日劇《First Love初戀》人氣爆燈，新片《四月，她將到來。》伙拍《信用欺詐師》長澤正美及《舞伎家的料理人》森七菜，三人合演兩段刻骨銘心的愛情故事，3月22日在日本公映，香港延至4月25日上畫，反而更貼題。

電影改編自同名小說，講述精神科醫生藤代俊（佐藤健飾）突然收到初戀情人伊予田春（森七菜飾）來信，十年前的戀愛回憶重現；與此同時，任職獸醫的未婚妻坂本彌生（長澤正美飾）突然失蹤，只留下耐人尋味的謎題：「有甚麼方法能讓愛情永不終結？」

前度或現任更該愛？

電影主題是探索戀愛真諦，如何維持一段長久的戀愛關係。戲中反復提問：「要讓愛情永不結束，有甚麼方法？」長澤正美認為「只要不擁有它便可以了」，示意愛情無法「保鮮」，更遑論「永遠」，感覺相當可悲。佐藤健戲中面對兩段重要的感情，一段代表過去，無疾而終的初戀；另一段代表現在，準備結婚的她卻突然失蹤。透過森七菜寄來的信，令佐藤健不得不回憶起逝去多時的初戀，令他對愛情有了新的體會；至於失蹤的未婚妻，究竟他要尋找？還是讓她離去？

戲中佐藤健與森七菜在大學相遇，二人喜歡攝影，繼而成為戀人，曾經相約到世界各地旅行兼拍照，最終戀情告吹，原因是森七菜無法拋低孤獨的父親，佐藤健則因父母離異，不懂守護心中所愛。事隔多年，佐藤健遇上病人長澤正美，兩人因個性和經歷相似而互相吸引，繼而成為情侶，過着同居生活，甚至談婚論嫁，事實卻是二人感情逐漸疏離，同居但不同牀，也不關心對方，如電影開端講到二人參觀婚禮場地，女方坐在鋼琴前彈奏，佐藤健竟問「你識彈琴？」女方回答「最近學會一些」，反映他們根本不了解對方。

佐藤健受訪時稱，「要保護重要的東西，就不能裝模作樣，可是我的角色首先保護自己，結果放棄了重要的事情。讓愛永不結束的方法，就是即使放下自尊，也要緊緊抓住，那種堅強的意志很重要」。其實答案不只一個，觀眾大可透過電影，尋找屬於自己的方法。

為保愛情放棄自尊

電影片長108分鐘，講述兩段感情，鋪排恰到好處。電影節奏緩慢，直至結局才有戲劇性的緊張感，講述患上末期癌症的森七菜，獨自到訪玻利維亞烏尤尼鹽湖、布拉格老城廣場及天文鐘、冰島黑沙灘等，最後體力不支暈倒，入住日本療養院，臨終前遇上轉職看護的長澤正美。

佐藤健透過森七菜留下的菲林，得悉長澤正美下落，兩人終於重逢。《四月，她將到來。》改編自《當這地球沒有貓》作者川村元氣的同名小說，後者也是賣座動畫《你的名字》、《鈴芽之旅》及電影《怪物》製作人，由他擔任新片編劇，保證原汁原味。配樂方面由樂隊Mr.Children御用監製及編曲人小林武史一手包辦，他曾為《青春電幻物語》及《最後的情書》配樂，製作班底強勁。

川村元氣御用主角

其實川村元氣與佐藤健多年前已結片緣，改編自川村小說的《當這地球沒有貓》、《憶男》，以及川村擔任製作人的《爆漫王》、《何者》及《龍與雀斑公主》等，均由佐藤健演出或配音。2016年川村出版小說《四月，她將到來。》，收到佐藤健的讀後感，因此萌生改編電影的念頭。佐藤健大讚小說對白「貼地」，川村亦為長澤正美的角色加入不少新情節，令形象更立體。

戲中出現佐藤健側臉照片，以及電影海報上拿着相機的佐藤健劇照，都是由森七菜親自拍攝，突顯菲林相機的藝術味道。再者，電影前往玻利維亞、捷克、冰島等地拍攝外景，畫面唯美充滿文青氣息。演員表現方面，佐藤健與長澤正美曾合拍廣告，電影則屬首次，兩人演技自然流暢，森七菜雖然年輕但演技老練。

上映日期：4月25日