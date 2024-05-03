【開箱】《九龍城寨之圍城》動作掛帥 比小說漫畫更具時代意義

【明報專訊】憑《命案》贏得香港電影金像獎最佳導演的鄭保瑞執導，古天樂、林峯、洪金寶等合演動作片《九龍城寨之圍城》，取材自香港作家余兒的同名小說，曾被司徒劍橋改編成漫畫，原著類似《古惑仔》的黑幫仇殺故事，電影僅保留場景（城寨）與角色（陳洛軍及龍捲風等），內容重新創作，透過動作場面推動劇情發展，故事亦滲入政治色彩，比原作多了一份時代意義和本土情懷。

中港開畫同時稱冠

《九龍城寨之圍城》5月1日同時在香港及內地開畫，觀眾反應熱烈，香港首日票房收500萬，成為今年開畫冠軍；內地上周末開始放映優先場，票房累收7000萬人民幣，帶挈首日開畫輕易破億。有傳本片製作費高達3億港元，部分用作重建昔日城寨的實景，配合電腦加工，果然一分錢一分貨，相比其他港產片如《追龍》及《葉問：終極一戰》等，同樣以城寨為背景，真實與細緻程度卻是差天共地，《九》片美術總監麥國強應記一功。

《九龍城寨》小說主角火兒（即漫畫及電影版的陳洛軍）原是油麻地果欄話事人大老闆旗下黑幫「暴力團」手下，後因雙方反目，火兒大仇未報，負傷躲入城寨避難，因而結識「龍城幫」首領龍捲風等人，跟電影描述陳洛軍是內地偷渡客，因購買黑市身分證被騙而跟大老闆結怨的背景，可謂差天共地。雖然劇情被改得體無完膚，至少保留陳洛軍、信一、十二少和AV（電影改名為「四仔」）的友情和熱血。

港人「離不開留不低」

電影把故事背景設定在香港回歸前夕，陳洛軍（林峯飾）偷渡來港並於果欄打黑市拳賽說起，大老闆（洪金寶飾）愛才打算收歸己用，但遭對方拒絕，手下猛將王九（伍允龍飾）刻意刁難，陳洛軍還擊但寡不敵眾，荒不擇路誤闖城寨，結果跟話事人龍捲風（古天樂飾）、得力助手信一（劉俊謙飾）、黑道青年十二少（胡子彤飾）及跌打師傅四仔（張文傑飾）不打不相識。

代表正邪兩大陣營的龍捲風和大老闆，分別在電影中段已壯烈犧牲，壓軸大戰留給陳洛軍率領城寨四小龍圍剿大反派王九，這個安排並非導演兵行險着，而是突顯電影主題：薪火相傳的重要性，無論對香港電影業抑或香港人來說，意義同樣重大；配合宣傳海報上的口號「離不開，留不低」，對應當前形勢，更加令人唏噓，幸好結局明示，就算城寨清拆，仍需抱有希望。

谷垣健治居功至偉

今集說的是龍捲風、陳占、大老闆等上一代恩怨，如果開拍續集，便輪到陳洛軍、雷公子的下一代情仇。電影多次提到30年前龍捲風與雷某領導另一幫派，在城寨展開「龍城爭霸」的往事，藉以交代郭富城客串演出雷某手下「殺人王」陳占，跟龍捲風亦敵亦友的複雜關係，最後龍捲風殺死陳占、殲滅雷家勢力，似為開拍續集埋下伏線。根據小說所講，龍捲風死後把龍城幫交託信一打理，雷家後人雷公子從澳門殺入城寨為父報仇，陳洛軍與信一等人負隅頑抗。

《九龍城寨之圍城》動作場面精彩，忠實呈現本地技擊漫畫如《龍虎門》或《風雲》的超現實風格，武打招式與視覺效果徘徊於寫實和誇張之間，既是拳拳到肉，又是天馬行空，例如龍捲風隨便一拳便把陳洛軍打到破牆遠飛、王九憑藉神功護體而刀槍不入等，都是最佳示範，來自甄子丹班底的日籍動作指導谷垣健治成為最大功臣。據美媒Variety報道，安樂電影公司老闆江志強已跟谷垣健治合作，後者繼《肥龍過江》再執導筒，現正在泰國取景拍攝故事類似《救參96小時》的港產動作片，令人期待。

上映日期：5月1日