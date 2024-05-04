【開箱】網球場上的情慾三角錯 《挑戰者》辛蒂雅性感搶鏡

米克費斯（左起）、辛蒂雅及佐斯奧康納在《挑戰者》演繹三角戀情，誰是最後贏家？導演大賣關子。

【明報專訊】去年8月舉行威尼斯影展，原定由《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導、《沙丘瀚戰：第二章》辛蒂雅（Zendaya）主演《挑戰者》（Challengers）作為開幕電影，但受美國演員工會罷工事件影響，決定臨時抽起不播，延至今年4月26日在美國開畫，香港定於5月1日公映，剛好跟港韓兩大動作片《九龍城寨之圍城》及《犯罪都市：鐵拳清算》正面對撼，《挑戰者》難免遭殃，就算票房失利亦非戰之罪。

網球比喻情慾權鬥

《挑戰者》在港上映院數不多，場數更是寥寥可數；相反地，美國首周末3日票房收1500萬美元（約1.17億港元），擊敗《哥斯拉×金剛：新帝國》及《美帝崩裂》成為開畫冠軍；另外，截稿前「爛番茄」網站綜合277篇影評文章，此片得分高達89%，都算叫好叫座。電影以網球比喻愛情、權力和欲望，透過2019年舉行網球賽事，貫穿兩男一女橫跨多年的情慾愛恨交纏。

一切由13年前說起。辛蒂雅飾演年輕且鋒芒初露的女網球手泰絲，她認為球賽的勝負並非取決於技術而是關係，一針見血地突顯她的爭勝心和控制欲。她的美貌和野心，同時吸引年輕球員「冰火兄弟」：《西城故事》米克費斯（Mike Faist）飾演唐納森及《王冠》佐斯奧康納（Josh O'Connor）扮演柏德烈的注意，自從3人在賽後派對認識開始，關係從此糾纏不清。

開放結局任君猜想

泰絲入讀大學後，先跟柏德烈拍拖，後者生性不羈，雖有天分卻不屑爭取，二人終因性格不合而分手，成為她在比賽期間受傷，從此退出球壇的導火線；其後泰絲移情唐納森，因傷退役改當男友教練，令他僅差一座美國網球公開賽冠軍獎盃便能取得大滿貫成績，偏偏就是欠缺一點運氣或努力，事業卡在樽頸位；家庭生活亦算美滿，二人以夫妻檔姿態享譽球壇，婚後育有可愛女兒，一家三口樂也融融。

為了令唐納森重拾自信，泰絲一邊建議丈夫出戰公開賽前，先在次一級的挑戰賽取勝，同時以肉體換取柏德烈「讓賽」。正當泰絲以為把兩男玩弄於股掌之間、賽果已穩操勝券之際，事態發展再次偏離她的計算，在最後一盤決勝局，柏德烈向唐納森展示一個只有他倆才懂的暗號，令後者又驚又怒，結局更令觀眾跟泰絲一樣爆出相同對白「Come On！」至於這句說話有何含意？還請觀眾自行參透。

導演魯卡加達連奴接受美國《娛樂周刊》訪問時，對於新片採取開放式結局，自認刻意為之，他說：「究竟這場賽事誰勝誰負，根本並不重要，最重要是他們三人再次走在一起。」佐斯奧康納亦認同導演說法：「他們終於知道過去犯下非常嚴重的錯失，是時候撥亂反正。」

三角戀抑或同性愛？

表面上，《挑戰者》講述網球場上兩男爭一女結果得個「嬲」字的三角戀故事，然而愛情豈能只看表面？由唐納森與柏德烈分享青春期首次自慰經驗開始，到二人同時熱吻泰絲，結果演變成兩男互咀，最後一幕唐納森撲向柏德烈，由扣殺變為擁抱作結束，未知是否受到《以你的名字呼喚我》影響，總覺得兩男才是一對，正如泰絲不止一次說出「原來我是第三者」，這句「第三者」對白實在可圈可點。

辛蒂雅在《挑戰者》表現相當搶鏡，她把泰絲的自信、驕傲，有時卻脆弱、自憐，拿揑得非常準繩，加上米克費斯和佐斯奧康納的襯托，令她輕易成為全片焦點。另一方面，辛蒂雅戲中不少性感演出，然而在魯卡加達連奴的鏡頭下，絲毫不覺意淫，難怪辛蒂雅放心表演。

本片幕後功臣還有國際時尚品牌Loewe創意總監Jonathan Anderson擔任服裝設計，無論辛蒂雅穿著網球裝、便服，抑或睡衣都覺誘人；美國搖滾樂隊Nine Inch Nails成員Trent Reznor及其《社交網絡》金像配樂拍檔Atticus Ross，則為此片提供別出心裁的電影音樂，透過節奏強勁的敲擊樂，營造緊張氛圍，令觀眾屏息靜氣，等待男女主角關係失控逆轉。

上映日期：5月1日