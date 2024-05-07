【娛樂場】新歌《百妖夜行的修行》林夕填詞 陳凱詠難忘台灣拍MV遇地震

【明報專訊】陳凱詠（Jace）以獨立歌手姿態回歸樂壇，去年推出創作EP《HATCHING》後，2024年度首支派台歌《百妖夜行的修行》為樂迷帶來驚喜。

「百妖」概念 6種語言添「怪氣」

Jace親自作曲，邀得好友兼台灣《金曲獎》演奏類最佳專輯製作人hirsk，及首次合作的蔡德才共同編曲，後者為新歌兼任監製。歌詞邀得同是首次合作的林夕操刀，別具風格，全曲混合廣東話、英語、國語、日語、西班牙語及韓語6種語言，為《百妖夜行的修行》的「怪氣」加持。

《百妖夜行的修行》靈感取材四大民間傳說之一的《白蛇傳》，用現代視角詮釋「百妖」概念，是妖是怪不由旁人指點，鼓勵每個人儘管擁抱最真實的自己，堅定地綻放。新歌MV融合LGBTQIA+多元文化中流行的voguing舞風，以獨特的姿勢和表演方式，高呼擁抱自我，活出真我的態度。

創作過程嘔心瀝血

Jace提到新歌複雜，且不是流行曲類型，比喻為比「用紙刀切牛扒更難」。她一直很想做一首像《百妖夜行的修行》風格的歌曲，醞釀了兩年的概念，創作過程嘔心瀝血，遇上迷惘與多次想放棄，經歷重重難關，終於誕生，「《白蛇傳》是經典，我覺得白蛇同青蛇都好勇敢，妖精都可以去愛，雖然我哋唔係千年修行嘅妖，但係都可以做番自己。怪就怪，怪得嚟唔傷害人，怪得嚟自己開心就夠，其他人嘅眼光，let go啦！」

Jace的堅持沒有白費，鄭秀文與謝安琪先後在她的社交平台留言讚好。她在個人社交平台撰寫千字文多謝各單位協助創作新歌，提到監製蔡德才，透露之前不認識對方，但一口答應接受邀請，完全接收她要把voguing和東方元素放在一首歌曲內的想法，又耐性跟她從零開始建構歌曲，讓她享受做創作者的任性、自由和狂妄。

Jace也未想過可以跟「夕爺」林夕合作，《百妖夜行的修行》其中一段歌詞：「不要小看區區青蛇，請到魔怪妖精比邪，放下壓力撒野，請法海也不必心邪，不顧早課貪癡一夜，有助領會你般若或者見識所限，未知與生俱來狂野。show off what's our best ignoring the worldly test，任由他們問（國語），Naze（日語）……」她說細味歌詞每字每句仍覺夢幻，用多種語言的方向是她交demo給夕爺時提出，曾質疑自己的決定，最後獲夕爺採用，給了她莫大的肯定。

廢酒店取景 遇靈異事件

《百妖夜行的修行》的MV是Jace首次在香港以外的地方取景，其間遇上台灣地震外，為配合故事，選擇在桃園市一間廢棄酒店取景，環境惡劣兼有不少鬧鬼傳聞。拍攝時有舞者感覺「有人拍佢」，Jace也感不適，「確實係辛苦嘅，但呢啲就係做獨立歌手嘅好玩之處，唔會縮，多謝團隊陪我」。