【開箱】《那個叫貓頭鷹的男人》 日版《紙牌屋》等續集解疑團

【明報專訊】講美國政壇爾虞我詐的《紙牌屋》，若不是男主角奇雲史柏斯（Kevin Spacey）爆出性醜聞，大概到現在依然拍下去；較少這類題材的日劇，上月在影視串流平台Disney+推出《那個叫貓頭鷹的男人》，講述政壇幕後推手大神龍太郎無堅不摧，卻遭敵人暗地從其家人入手；劇集海報以《One Piece》新田真劍佑掛帥，其實戲分不多，本月8日播出第10集大結局，更有草草收場之感，很多疑團未解，看來要留待第2季交代。

神秘角色串連

《那個叫貓頭鷹的男人》講述大神龍太郎（田中泯飾）既是政壇造王者，亦暗地為國家排難解紛，不擇手段解決或掩飾各種醜聞。下屆首相候選人竹內創（中村雅俊飾）的兒子竹內學無端殞命，兇手亦離奇死亡，令選情蒙上陰影，政敵西條蠢蠢欲動。另一方面，育有兩子兩女的大神，跟子女關係不算親密；長子一郎（安藤政信飾）外父是政壇重量級人物，與妻子沙帆（柳英里紗飾）關係欠佳，並迷戀夜店公關奈美（亞子飾）；長女弓子（長谷川京子飾）婚後相夫教子，丈夫昌弘（結城貴史飾）卻炒燶比特幣並失業；么子龍（新田真劍佑飾）留學美國，返回日本後加盟NGO工作，抗拒父親，與其保持距離；么女理沙子（中田青渚飾）夢想成為歌手，並終於得到出道機會。

此劇由曾任迪士尼台灣及香港區副總裁暨總經理的申大為（David Shin）編劇及監製，據悉他透過在日本生活和工作時所觀察到的人物得到啓發。《聖之青春》森義隆、《字裡人間》石井裕也及《全都是我的錯》松本優作分別執導。此劇一開始便展現大神龍太郎足智多謀及在政壇呼風喚雨一面，幾乎每個人聽到外號「貓頭鷹」的他都會敬畏三分，就連生日晚宴，首相渡邊（原田美枝子飾）也會親自到賀。另一方面多線敘事，由池田良扮演的神秘角色川端串連，他既跟奈美認識，透過後者在一郎手機安裝監視器，又與他合作開餐廳；川端亦假扮路過救了弓子的子女，藉此接近她跟昌弘，看準後者需現金周轉，設局讓他接近夜店女公關太田（浦濱亞理沙飾）以取得比特幣帳戶密碼。這些鋪排都讓觀衆知道川端衝着大神龍太郎而來，留下懸念追看下去，到結局才把撒出的網收起連結起來。然而若川端明刀明槍無法鬥得過龍太郎，於是攻擊其子女，為何龍和理沙子不是目標？

利用新田真劍佑語言優勢

劇中利用新田真劍佑能說流利英語的優勢，把神田龍設定為在美國留學，又特別安排外國女記者Sarah出現，成為其女友，並透過這信守西方新聞工作原則的角色，對比日本政壇的陰暗面。雖然龍後來得悉Sarah知道他是神田龍太郎的兒子，才故意埋身，因此決定分手。其實此劇很多條支線開了頭都沒有交代結尾，譬如理沙子最終真的有出道機會，但片山萌美扮演的前輩歌手希娜是真心幫忙，還是另有所謀，均未有交代；若真心幫忙，與神田龍太郎這條主線又有什麽關係？龍正在調查童年好友竹內學的死因，以及NGO背後的神秘資金，同樣有頭無尾。川端害一郎開不成餐廳，並自揭與奈美是兄妹關係，對龍太郎有什麽壞處？昌弘最後受太田與川端操控，跟弓子重投舊公司工作有什麽利害關係，以及對龍太郎有什麽影響，均留下太多問號。龍太郎死而復生，不合情理之外，川端已能取代他的地位，為何仍要陷害一郎、弓子和昌弘？竹內創一直跟龍太郎同一陣線，何以謀反，如此城府深之人，為何會與並不熟悉的川端合作？身為財務大臣的西條，輕易被人入酒店房取命，也是另一不合理之處……留下疑團之多，10集劇情根本說不完，就跟柳樂優彌主演Disney+另一日劇《噬亡村》一樣，大概得在第2季交代；然而到續集播放之時，觀衆已忘了原來故事，這難道都是串流平台衝流量的必然手法？