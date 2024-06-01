【開箱】《The 8 Show》 柳俊烈做騷玩命 諷刺社會階級懸殊

【明報專訊】影視串流平台Netflix上月17日首播的韓劇《The 8 Show》，講述被困神秘大廈的8名參賽者爭奪獎金的故事，以480萬觀看次數成為5月20至26日Netflix非英語節目收視冠軍，成績不錯；口碑卻好壞參半，有觀眾讚此劇故事有深度，帶社會諷喻；也有人批評劇情虎頭蛇尾，韓國觀眾更指主角《回答吧！1988》柳俊烈與《騙中騙》裴承佑分別因戀情及醉駕，形象下滑，影響對劇集的觀感。

資源不均 人性盡現

《The 8 Show》改編自韓國網絡漫畫《金錢遊戲》及《爭奪遊戲》，身兼編導兩職的《緊急迫降》韓在林，將兩部網漫合二為一，並由柳俊烈、裴承佑、《有利的詐欺》千玗嬉、《魔鬼對決》朴正民、《無法抗拒的他》李烈音、《夫妻的世界》朴海俊、《非常校護檔案》李珠煐及《天氣好的話，我會去找你》文晶熙主演。

《The 8 Show》共8集，講述大學畢業生裴真秀（柳俊烈飾）聽從好友建議炒股票，結果破產兼欠下一身債，決定從漢江大橋跳下來，卻突然收到匯款信息，遭慫恿參加一場遊戲，真秀看到銀行帳戶金額後決定參與。當他抵達遊戲現場，選擇了3號房的門卡，入內後發現房間的顯示器，正在計算他每一分鐘可獲3萬韓圜（約170港元）獎金。其他7名參加者以樓層作稱呼，分別是8樓（千玗嬉飾）、7樓（朴正民飾）、6樓（朴海俊飾）、5樓（文晶熙飾）、4樓（李烈音飾）、2樓（李珠煐飾）及1樓（裴承佑飾），衆人展開遊戲。

遊戲規則簡單，就是要表演一場好看的騷，幕後神秘人會因應真人騷的吸引度，給予時間作報酬。遊戲時間愈長，就能獲得愈多獎金。起初8人合力做騷，花盡心思及體力延長時間。然而當面對各種人性、社會階級問題，開始出現變化。他們發現各樓層主人，房間面積及每分鐘獎金都不一樣。8樓房間面積最大，每分鐘獲34萬韓圜（約1900港元），1樓面積最小，每分鐘只有1萬韓圜（約56港元）。另一方面，大會提供的水及食物，每日經電梯由8樓開始逐層往下運送，意味着8樓的千玗嬉，操控着各人的糧食。8人開始因為不公平的條件而互相踐踏，為了生存及爭取最多獎金，露出人性醜惡。

此劇毫不掩飾地批判及諷刺「金字塔」式社會與經濟結構，遊戲中的8層樓代表了8個階層的權力和財富，存在巨大差異。有韓媒指劇集跟奉俊昊執導的奧斯卡得獎電影《上流寄生族》及黃東赫拍攝的Netflix人氣劇《魷魚遊戲》相似，均是探討社會階級與韓國貧富懸殊問題。此劇也透過「做騷」情節，諷刺時下YouTube文化，網紅為吸引觀眾，製作色情、暴力等過火內容，如劇中千玗嬉與朴海俊就上演了性愛真人騷。

拍攝手法花心思

《The 8 Show》另一看點是拍攝手法，導演韓在林每集開端均安排黑白畫面，並將畫框變成四方形，美術及布景設計下不少工夫。然而故事結局未能大快人心，「1樓」裴承佑原以為努力「做騷」賺到10億後，可以「升呢」更換樓層，結果神秘人收取10億後，只給他一張價目表，列明各樓層的天價房價，發達夢似乎無論如何努力，依然遙不可及。此外，劇中旁白過多，柳俊烈道出心底話及其他參加者的故事，都是靠旁白交代，觀眾稍不專心，容易漏掉情節。不過劇中8名主角表現均稱職，最搶眼是「8樓」千玗嬉，經常瘋言瘋語，行徑怪誕，十分有趣。