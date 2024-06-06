Avantgardey襲港跳《今期流行》 成員Nona跟姚子羚撞樣感驚訝

【明報專訊】日本人氣舞蹈女團Avantgardey，17名冬菇頭女生加趣怪表情，大跳整齊舞步，熱爆全球。她們於7月21日假亞博舉行《Shall We Dance Live in Hong Kong》，其中6名成員包括Pani、Nagano、Kohana、Seira、Nona、Sono率先來港見粉絲，昨日出席海外首個期間限定店開幕禮。

來港想食臭豆腐蛋撻叉燒

限定店以打麻將常見的《十三么》為設計主題，配合她們最近在港拍攝的許冠傑《打雀英雄傳》跳舞短片，之後現場演繹古天樂快歌《今期流行》和日文歌《海鷗飛翔》，吸引逾百市民包圍商場兩層樓圍觀。6成員興奮地向市民揮手打招呼，齊聲說：「大家好，we are Avantgardey。」然後各自表示來港最想品嘗臭豆腐、蛋撻、叉燒與火鍋等美食。她們解釋《打雀英雄傳》是特別為香港的演出而編排，將大家熟悉的打麻將手勢和氣氛，融入舞蹈中，預告7月還有其他只限定香港演出的舞蹈作品，有日文和廣東歌。

提到Avantgardey演繹古天樂《今期流行》招牌「拜神」舞步動作維肖維妙，她們表示知道此歌在香港是大熱之作，「這首歌很受大家歡迎，好適合我們的形象，藉此作為宣傳。跳『拜神』動作有些難度，事前花一日時間綵排，下次想挑戰香港的動漫歌」。

睇周星馳電影 參考鬼馬表情

6成員齊聲表示很喜歡看周星馳（星爺）的電影，會參考對方戲內鬼馬表情與動作，化為她們的舞蹈呈現出來。她們邊說邊手舞足蹈，即場示範擺出星爺《少林足球》幾個功夫姿勢，有如「少林寺十八銅人」上身。昨日雖然僅6人上陣，7月將齊人演出，各成員分批加緊練習，希望大家期待。

成員之一的Nona被指與姚子羚樣貌有八成相似，她看照片時瞪大眼露出驚訝表情，其他成員也齊掩嘴點頭認同兩人撞樣。Nona說：「她（姚子羚）好靚女，能夠似她好開心。若有機會，想跟她一齊跳舞，或者邀請她來看我們的騷，試試一齊以冬菇頭造型出現跳隻舞。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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