郭富城「一家三口」為《九龍城寨》謝票 蔡思韵恨拍前傳 想知如何孕育靚仔林峯

現場有不少觀眾是城城的粉絲，他們在戲院舉牌支持偶像。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】熱爆電影《九龍城寨之圍城》票房成績愈戰愈勇，截至昨日已衝破9500萬元。片中飾演林峯父母的郭富城和蔡思韵，昨日「一家三口」到戲院謝票。患先天心臟病的男童「小鐵漢」Kansas，以郭富城戲中「陳占」角色造型入場，開心跟偶像合照留念。郭富城回應觀眾指戲分少，反而覺得恰到好處，因電影集中在「城寨四子」，應多給機會年輕演員。至於電影將開拍前傳，他未正面回應會否參演，若再拍應寫他與蔡思韵的夫妻情，以及與古天樂的兄弟情。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

郭富城（城城）、蔡思韵及林峯「一家三口」昨日聯同監製莊澄現身戲院謝票，他們均笑言終於一家團聚好興奮及感動。城城表示片中「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑有好機會展露身手及演技，香港電影好需要這班生力軍的力量。

城城稱戲分恰好 讚四子表現好

電影公司早前公布將開拍電影三部曲，分別有前傳《龍頭》和後續《終章》，城城未有正面回應會否參演前傳，「今次《城寨》票房和口碑都好，相對帶來壓力，導演需要時間度古仔，盼超越自己，不讓觀眾失望。我只是引子，如果再拍，劇本應會寫我與蔡思韵的夫妻情，以及與古天樂的兄弟情」。對於有觀眾覺得城城今次的戲分略嫌少，他認為是恰到好處，因為今次是集中在林峯、劉俊謙等「城寨四子」身上，「接劇本時我已知戲分多少，所以不介意，最重要是香港電影好。有賴導演鄭保瑞帶領，『四子』表現的確非常好，相信電影是需要傳承下去」。他表示親姊向來少入場看港產片，由於聽到好口碑，所以入戲院捧場，看後大讚每個演員表現出色，證明導演拍得好，是一部好戲。

與愛女玩打井遊戲不玩賽車

提起父親節將至，城城即甜笑說心目中日日都是父親節。他透露女兒會親手寫卡做禮物，最近跟女兒愛玩打井當親子遊戲，趁機訓練思考，自己輸給女兒也一樣開心。他正忙於籌備8月紅館演唱會，日前趁周末帶兩女兒出海玩紓緩壓力，指女兒喜歡速度感，但不會帶她們玩賽車。

蔡思韵讚男友付出很多努力

林峯也是爸爸級，趁機與城城交流湊女經，他說：「女兒在上海讀書，暑假才會返港上暑期班，到時帶她遊山玩水。」城城很理解林峯掛念女兒的心情，欣賞他勤力工作，成為女兒好榜樣。

蔡思韵渴望拍前傳，跟城城談情說愛，想知如何孕育出靚仔林峯。林峯聞言笑說：「要唔要畀佢哋抱我。」提到男友劉俊謙憑此片大受女生歡迎，爭認「劉太」，蔡思韵笑稱以「占嫂」身分出現，也欣賞男友為電影付出很多努力。

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