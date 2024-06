開心伙少時前成員鄭秀妍同台合唱 5鏡仔趁機偷師 ERROR成功「集郵」

next

【明報專訊】MIRROR隊長楊樂文(Lokman)帶領隊友邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)和邱傲然(Tiger),與ERROR的梁業(肥仔)、郭嘉駿(193)、吳保錡與何啟華(Dee)前晚於亞博演出《Katch the POP》音樂會,韓國少女時代前成員鄭秀妍(Jessica)任壓軸嘉賓。開騷前有傳門票銷情未如理想,現場入座率約八成。粉絲設應援區為偶像造勢,以193最人多勢眾。Stanley女友李炘頤、MIRROR副隊長江𤒹生(AK)和隊友李駿傑(Jeremy)捧場。

Dee chok爆跳唱Jung Kook作品

5名MIRROR成員先登場勁歌熱舞揭序幕,ERROR接力獻唱,之後兩隊合唱《愛情值日生》和《Catch a Vibe》,炒熱全場氣氛。穿單袖西裝的Stanley唱新歌《Drunk in Love》時露手臂及胸肌,與女舞蹈員跳貼身舞。Dee則chok爆自摸跳唱韓國男團BTS成員Jung Kook的《Standing Next to You》。Tiger與保錡、193及肥仔組樂隊唱謝霆鋒的《潛龍勿用》和Dear Jane的《Yellow Fever》,rock爆全場。

Jessica穿淺藍色吊帶裙壓軸出場,跳唱6首歌後,用廣東話自我介紹,再用英文說:「Hello Hong Kong!大家好,我係Jessica。」她自言每次來港感覺很好,好享受這晚演出。有男歌迷大叫「Marry me」,她聽不到未有回應。Jessica唱最後一首歌尾段時,MIRROR與ERROR上台大合唱和繞場一周揮手,Stanley、Tiger、Frankie十足護花使者,提醒Jessica有紙碎小心跣,Stanley伸手讓Jessica扶住他落梯級,盡顯紳士風度。

Stanley自認麒麟臂輸肥仔

Lokman騷後表示Jessica是國際明星,他們能同台即使只和音合唱幾句也夠開心,雖然未能一起跳舞,但趁對方綵排時在台下觀看。5子爆Jeremy是Jessica超級粉絲,「Jeremy表面來撐兄弟,實際追星,他帶專輯來索簽名,又影到合照」。Lokman表示《全民造星》後首次與ERROR合作做騷,互唱對方歌很好玩。Stanley與肥仔都有露手臂,Stanley笑言︰「我輸了給他,他還未使出露肚腩絕招。」Tiger彈結他獲讚,他認為肥仔打鼓有驚喜。

ERROR說與MIRROR合作有新鮮感又好玩,Dee刻意chok扮Jung Kook唱《Standing Next to You》,他說難得獨唱扮K-Pop偶像圓夢,193笑稱聽聞Jessica差點認錯Dee是Jung Kook。他們都有跟Jessica「集郵」,稱對方是國際巨星,表演和狀態好值得學習。

記者:林蘊兒

攝影:鍾偉茵

