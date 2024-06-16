與郭晉安離婚後首開腔 認玩交友App識男仔 歐倩怡大病險死 難忘枕邊人奇招照顧

【明報專訊】歐倩怡與郭晉安上月宣布結束18年婚姻，近日接受網上節目訪問，首度開腔談及回復單身感受，直認對下一段感情持開放態度，認為緣分來時擋不住，要走也挽留不了，自爆體驗玩交友App，跟不同男士約會。她透露性格變得豁達因40歲那年一場經歷，當時患重感冒，有晚發燒呼吸困難失禁兼狂嘔，攬着痰罐暈了，枕邊人沒有叫救護車，以「奇招」照顧她，之後醒來去醫院檢查，發現肺炎及肺積水，身體其他器官都有炎症，吃了半年藥才好，令她自此思考人生。

歐倩怡（Cindy）接受楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》訪問，心情不俗的她節目中表情動作多多，不時哈哈大笑。Cindy分享玩交友App心得，表示個人簡介寫得太勁會嚇親人，喜歡運動的女仔較多人like，貼靚仔頭像相的大部分都是「伏」。她稱玩交友App不是純為識男仔，背後有實驗性質，「我16歲入娛樂圈，我的世界都是娛樂圈中人。近一年我在中醫診所打工，開始接觸這個社會，以前一直有經理人、公司同事幫忙接洽，與人溝通較差。我想看看這個世界，不同行業的人在做什麼、性格如何」。

約會對象以為拍整蠱節目

Cindy透露曾跟6個談得來的男士約會，其中一人連續爽約兩次，其餘5男士中，部分人十分好傾，能成為朋友，又笑稱他們多數一開始時扮不認得她，然後不斷找鏡頭，以為在拍整蠱節目。

被問會否憧憬新的感情關係？Cindy稱持開放態度︰「冇所謂，有些人可能七老八十才遇到真愛才會一起。現在這個世界，真的沒所謂，緣分來時擋不住，走時也挽留不了。人生就是這樣，離離合合、來來去去、生老病死，就是這樣！現在這個我，是因為40歲時有一個經歷。」

枕邊人上網尋醫病方法

Cindy透露2019年12月初患重感冒，持續發燒，看了3次醫生也不好。有晚睡至半夜突然覺得有觸電感覺，由左手中指開始去到全身，隨即呼吸困難，當時她立即坐起來，拍身邊人求救，說難以呼吸，對方回應一句：「咪玩啦，瞓覺。」便繼續睡。

Cindy回憶︰「我呼吸不到，覺得每一秒也很長，他後來真的看見我不對勁，起來上網搜尋資料，看是否要call白車，然後找到個方法，用片糖冲熱水給我喝。」她瞪大眼續說︰「我已呼吸不到，還要飲片糖水？他已拿痰罐給我攬住，害怕我會在牀上嘔，我在牀上攬住痰罐，喝了一點片糖水，當時我已失禁，控制不到，到處都是。去到失禁那一刻，我覺得自己應該不行了，像拍電影一樣，開始回想我的人生怎樣。我說不行，我的仔女還很小，會很想念，會諗仲有啲咩未做，跟住我暈咗，成個頭塞咗入痰罐。到我第二朝醒番，發現自己個頭仍然塞咗喺痰罐度，終於唞到氣，死唔去。」

死過翻生 及時行樂

蝦頭邊聽Cindy憶述事件邊說「搞錯呀」、「乜嘢呀」、「冇call白車咩」，Cindy說︰「如果call白車，大家看新聞應該已看到。好的，死不去，我就去醫院，留院了。照了肺片，有肺炎、肺積水。很多醫生圍着我，醫生說︰『你怎麼了？好似八九十歲！』他說我肺炎、肝炎、腸炎、尿道炎。我不停吃藥吃了半年，不斷覆診、照肺，不知是什麼菌。」問到是否因這次經歷啟發她對某些東西的選擇及人生計劃？Cindy承認是，「覺得原來人很脆弱，有時不知道下一刻會發生什麼事，可能就會說再見，要及時行樂」。

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