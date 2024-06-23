【開箱】韓版《名校風暴》 《名校的階梯》富二代愛恨情仇

【明報專訊】《那年，我們的夏天》盧正義、《歡迎來到王之國》金載原、《浪漫速成班》李彩玟等年輕演員主演的韓劇《名校的階梯》，本月7日在影視串流平台Netflix上架，短短3天即登上非英語節目榜收視亞軍，6月至16日的一周更登頂，成績比預期理想。《名》劇故事圍繞一群富二代在貴族學校的愛情生活，當中不乏重口味情節，如校園暴力、師生戀、吸煙、吸毒等，難怪被外界形容為Netflix西班牙劇《名校風暴》的韓國版。

財閥集團掌控學校

《名校的階梯》以貴族學校「朝信高中」為背景，講述在扭曲的價值觀影響下，學校一切事務交由家族財富排名前0.01%的極少數學生說了算，就連老師和校長都要向他們低頭。朝信高中「女王」鄭哉怡（盧正義飾）與「暴君」男友金俐晏（金載原飾）掌控學校的一切，二人的死黨尹荷拉（池惠圓飾）和李優進（李元禎飾），同樣在校內有重要影響力。考取獎學金轉學而來的資優生姜嘏（李彩玟飾），帶着個人仇恨，接近鄭哉怡與金俐晏這對校內人人敬畏的情侶，逐步揭開朝信高中複雜且黑暗的事件。姜嘏入讀朝信高中是為了調查其雙胞胎哥哥姜仁翰（金敏哲飾）的死亡真相。後者曾就讀朝信高中，與鄭哉怡成為好友，遭其「暴君」男友金俐晏妒忌，指使其他同學欺凌姜仁翰，姜最終車禍身亡。姜嘏為查出兄長的死亡真相，故意搭上鄭哉怡，挑釁金俐晏。碰巧鄭金二人鬧分手，女方被神秘人威嚇，要公開她的不雅視頻。姜嘏查名真相後，計劃復仇，卻不知不覺間愛上鄭哉怡。另一方面，尹荷拉一直渴望取代鄭哉怡的地位，成為金俐晏的女友兼朝信高中「女王」，李優進則單戀尹荷拉，形成複雜的五角關係。

《名校的階梯》全劇7集，情節沒太大驚喜，但拍得流暢、清晰，鋪排得宜，吸引觀衆追看。劇中的富二代高中生跟成人無異，聚在別墅喝酒、吸煙、吸毒，甚至未成年發生性行為。校方即使知情，也從未干預或糾正。朝信高中是朝信集團出資創立的私校，因此校長如僱員一樣效忠集團，視朝信繼承人金俐晏為「君主」。有一幕講述金俐晏若未踏出禮堂，早會不會結束，全體師生要待他離席才敢動身，可見金俐晏在校內的身分與地位。校方甚至利用網絡雲端，盜取學生手機內容，代朝信集團監察所有學生。

年輕演員擔正降成本

《名校的階梯》由年輕演員擔綱，盧正義、李彩玟及金載原的演技均不像新人，尤其童星出身的盧正義，演技沉實，表現不俗。不過《名》劇不像以往《花樣男子》、《繼承者們》等校園劇走純情路線，劇中不乏重口味場面，如李優進與教師韓智秀（蔡書安飾）的牀戲、校園暴力加害者崔允錫（金泰正飾）販毒，學生 肆無忌憚吸電子煙等，以上情節均不適合未成年者觀看。另外，還有看似毫不真實的炫富場面，大批女傭排列在超大豪宅門前；然而這些浮誇場面，卻成為《名》劇看點之一，事實上西班牙劇《名校風暴》也類近，至今已拍了7季，第8季更會下月26日上架，證明有一批捧場客。至於《名校的階梯》結尾，顯示新命案發生，「女王」鄭哉怡沒有離開韓國，前往尋找生母，故事尚未完結，很大機會開拍第2季。

近年不少韓國校園劇走重口味路線，且被列為「19禁」，不適合未成年者觀看；除了《名校的階梯》，還有《弱美男英雄》、《金字塔遊戲》及《天亮了》等。據韓媒分析，因演員片酬愈來愈貴，提高了製作費，唯有起用年輕演員減低成本；另一方面為了確保收視，不得不透過重口味情節來提升吸引力。