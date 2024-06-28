【開箱】《鬼滅之刃 柱訓練篇》 為決戰無限城鋪路

有網民批評炭治郎（右）與鬼殺隊的集訓過程又長又悶，成為今季最大敗筆。

【明報專訊】日本漫畫《鬼滅之刃》熱爆全球，全輯23集單行本總銷量高達1.5億冊，並先後改編拍成電視動畫《竈門炭治郎 立志篇》、《遊郭篇》和《刀匠村篇》，第4季《柱訓練篇》取材自單行本第15和16集之間的短篇故事，5月12日在影視串流平台黃Viu率先上架，Netflix及Disney+延至同月26日開播，隨着第8集結局將於後日（30日）推出，正好為傳聞中的電影版《無限城篇》鋪路。

全新創作戰鬥場面

今年2月，日本動畫製作公司ufotable把《刀匠村篇》第11集結局和《柱訓練篇》首集結合而成《鬼滅之刃 絆之奇蹟，邁向柱訓練》，率先在戲院上映，讓粉絲先睹為快，日本票房收逾22.2億日圓（約1.1億港元），可見捧場者眾。《柱訓練篇》全季只有8集，亦是4季動畫中篇幅最短。首集加長至1小時，以全新創作、動畫獨有的鬼殺隊「風柱」不死川實彌和「蛇柱」伊黑小芭內聯手斬殺惡鬼場面，為今季揭開序幕。二人為了營救被惡鬼綁架的無辜村民，於是硬闖敵方陣地天守閣，結果發現只是擾敵之計。

這段精彩奪目的動作戲，不僅令觀眾預視鬼殺隊兩大高手使出絕招「風之呼吸」和「水之呼吸」的強大威力，更重要的是帶出反派「鬼王」鬼舞辻無慘計劃大舉出擊的陰謀，昭然若揭，戰鬥尾聲赫然出現無慘鎮守的「無限城」，群鬼摩拳擦掌準備開戰的畫面，然而驚鴻一瞥，迅間變回天守閣的破舊原貌，令人懷疑是現實或幻象。

禰豆子淪「鬼王」獵物

今季故事焦點，正是男主角竈門炭治郎的半人半鬼妹妹禰豆子，終於克服鬼的最大弱點，就是在陽光照射下生活而不受傷害，事件惹起無慘的高度關注，誓要把她據為己有，藉以彌補鬼的缺點。為免讓無慘奸計得逞，鬼殺隊多名「柱」級高手雲集產屋敷家，召開柱合會議商討對策，除了保護禰豆子，更要訓練新人，提升鬼殺隊整體戰鬥力。

在訓練過程中，不忘交代「柱」身世秘密，例如「水柱」富岡義勇憶述昔日戰友錆兔為了救他而自我犧牲，從此陷入自責境地，性格變得孤僻離群，多得炭治郎真情開解，終令富岡放下心結，答應擔當鬼殺隊的導師；「岩柱」悲鳴嶼行冥的少年經歷更悲慘，他負責照顧的孤兒被惡鬼所殺，捨身保護反遭誣陷為兇手，雖獲統領鬼殺隊的產屋敷耀哉所救，但已造成不信任人的心理陰影。

《無限城篇》傳拍電影

在結局前一集，「鬼王」無慘為了強搶禰豆子，追蹤鬼殺隊員而至產屋敷家，並跟耀哉首次碰頭，正邪大戰一觸即發，為結局《無限城篇》埋下伏線。不少網民認為，《柱訓練篇》開播至今以文戲為主，除了開場「風柱」和「蛇柱」攜手作戰場面較為可觀，其餘都是交代各「柱」心路歷程，以及平淡如水的鬼殺隊員受訓經過，乏善可陳。

有日媒估計，《無限城篇》將會跟2020年上映《無限列車篇》一樣，改以電影動畫形式製作，後者在日本勁收404.3億日圓（約20億港元），刷新當地史上最高票房紀錄。相比之下，前者篇幅較長，而且戰鬥場面更多也更震撼，能夠在戲院巨幕欣賞，粉絲當然樂得捧場。有傳《無限城篇》更會「買一開三」，以電影三部曲形式推出，票房回報難以估計。