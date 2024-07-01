何韻詩見山書店舊址開網上音樂會 警接噪音投訴 到場拉封鎖線

【明報專訊】何韻詩昨午在太平山街「見山書店」舊址的閣樓舉行網上直播音樂會「Hocc Pop-up Live」，結他手Mike Orange負責伴奏，許廷鏗充當攝影師。音樂會下午5時舉行，吸引數十粉絲在門外聽直播，何韻詩的父親及黃耀明也在場，他們在書店外坐着。音樂會進行了一個多小時後，有多名警員接報到場，據稱收到噪音投訴，拉起封鎖線及記錄店外市民的身分證，在店內做直播的何韻詩等也被警方抄下個人資料，音樂會先後兩次中斷。

娛樂組

直播音樂會開始時，何韻詩心情輕鬆，在閣樓的窗跟到場的歌迷揮手打招呼。唱了一個多小時後，聽到店外有嘈雜聲，她說有時環境會令人恐懼與擔憂，會體諒。她提到音樂會前原本心情好chill，但因有些不明的原因令心情有雜質，需要處理，她又說：「下面可唔可以唔好咁嘈，聽到㗎！」她走到窗邊看情况，當時有逾10名警察到場，拉起封鎖線及記錄店外市民的身分證。

唱《親愛的黑色》落淚

何韻詩坐在閣樓樓梯唱《親愛的黑色》時一度落淚，唱完後返回閣樓，對鏡頭說︰「睇緊直播嘅朋友，大家耐心等候一下，因為𠵱家有啲狀况，處理緊，出面有啲朋友嚟探我哋呀！」

音樂會直播出現狀况，聽到何韻詩在直播中與工作人員的對答，除了店外歌迷，何韻詩、樂手及負責拍攝等店內人士亦要被警方抄下身分證個人資料。何韻詩問工作人員︰「邀請佢上嚟得唔得？我哋要hold住直至佢哋搞掂，快啲得唔得呀，抄？不如我哋兩個（結他手Mike Orange）抄咗先啦，我哋可以繼續唱住先嘛。不如抄咗我哋要唱要拍嘅，咁咪可以繼續囉。」

被抄身分證 音樂會繼續

何韻詩後來將收音咪轉為靜音，10多分鐘後，音樂會繼續，何韻詩邀請另一新晉唱作歌手Gwenji出場。Gwenji獻唱完，音樂會再度中斷，之後何韻詩與Mike Orange繼續自彈自唱，到音樂會尾聲，她感謝工作人員有感而發道：「噚日有個高人講，其實阿Goo好耐無見過光，原來見光好緊要，我哋喺見山度見光！」何韻詩感謝Gwenji及許廷鏗，特別是後者，「唔畀佢嚟都要嚟……仲有多謝我自己，多謝個環境，鍛煉咗一個新嘅人出嚟。我係真心多謝，我真係覺得無咁樣，就唔會可以咁樣囉！」她又多謝店主提供地方。音樂會結束，何韻詩走出店外，封鎖線外的歌迷拍掌歡呼，她向眾人揮手，示意叫大家走，又大聲說：「我哋執嘢喇！byebye！」

警察公共關係部就《明報》查詢作回覆：「警方今日（6月30日）下午約5時50分接獲報案，指中區太平山街一書店在舉行音樂會，其間懷疑發出過大聲浪。警務人員接報到場調查，懷疑上述書店內正舉行網上音樂會，發出聲浪可能對其他人造成滋擾。警方遂根據香港法例第400章《噪音管制條例》及第172章《公眾娛樂場所條例》對活動主辦人及相關人士作出調查及跟進處理。」案件暫列作「噪音投訴」。