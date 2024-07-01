《無聲絕境外傳》美開畫票房勝《玩轉腦朋友2》

【明報專訊】彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）票房走勢凌厲，截至前日（29日）為止，全球上映16日累收8.63億美元（約67.3億港元），已經超越2015年上集《玩轉腦朋友》票房總和（8.58億美元），據美媒推算昨日或今日有望突破10億美元（約78億港元）大關，成為今年首部進入「10億俱樂部」的荷李活電影。不過，踏入第三周映期的《玩轉腦朋友2》終於遇上勁敵，說的是上周五在美國開畫的驚慄片《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One），首日票房錄得2250萬美元（約1.75億港元），超越《玩轉腦朋友2》同日收1710萬美元（約1.33億港元）成為開畫冠軍，美媒隨即上調《無》片的首周末3日票房預測，由原本估計收4000萬美元左右，急升至5300萬美元（約4.13億港元）。如果推斷正確，製作費約7000萬美元（約5.46億港元）的《無》片應該穩賺不賠，並將打破同系列最高開畫紀錄。

內地票房方面，《玩轉腦朋友2》上映10天累收1.73億人民幣，僅次於內地小說作家張嘉佳自編自導《雲邊有個小賣部》，暫時排第二位，《無聲絕境外傳：首襲日》與美國同日開畫，內地3日收7112萬人民幣躋身三甲。