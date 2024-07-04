【開箱】《無聲絕境外傳：首襲日》 謎團尚未揭開 下集陸續有來

【明報專訊】《再繫「腦」朋友》尊卡辛斯基（John Krasinski）執導並與妻子兼《奧本海默》女星愛美莉賓特（Emily Blunt）合演科幻驚慄片《無聲絕境》，一連兩集票房累收6.3億美元（約49億港元），以每集製作費不過1700萬及5500萬美元計算，可謂刀仔鋸大樹的最佳示範。新片《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One）台前幕後面目全非，依然叫好叫座，截至昨日為止，美國「爛番茄」網站綜合201篇影評文章得出86%高分，全球首周末票房亦收近億美元（約7.6億港元），超越首兩集佳績，就算製作費上調至7000萬美元（約5.46億港元），仍然穩賺不賠。

台前幕後大換血

《無聲絕境》講述尊卡辛斯基一家五口原本居住紐約近郊，某日異形從天而降，牠們擁有超強聽覺，憑藉輕微聲音已可獵殺目標，人類幾乎滅絕，最後阿尊犧牲自己，讓妻兒逃出鬼門關。《無聲絕境II》則是愛美莉賓特喪夫後，偕子女對付異形的經過，並聯絡人類倖存者，共同尋找反撲機會。電影系列叫好叫座，添食可謂理所當然，《無聲絕境外傳：首襲日》卻非續集或前傳，時間軸回到異形襲地球當日，險死還生的紐約人除了愛美莉一家，還有在曼哈頓欣賞木偶劇的末期癌症病人阿琛（雷碧達尼安高飾）和法律系學生艾力（祖瑟夫奎因飾）。

《無聲絕境外傳：首襲日》台前幕後大換血，尊卡辛斯基退居監製，改由《豬殺令》導演米高沙諾斯基（Michael Sarnoski ）自編自導，《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）、《沙贊！眾神之怒》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）及《詭老》艾力斯禾夫（Alex Wolff）演出。新片由久病厭世的阿琛勉為其難跟隨善終醫院護士和病人到曼哈頓欣賞木偶劇揭開序幕，她的目標並非看劇，而是到熟悉的薄餅店，享受最後晚餐。隨着異形從天而降，她雖大難不死，仍受病魔折磨，直至遇上學生艾力，後者受驚仍掙扎求存，令她重新體會生命的重量。值得一提的是，阿琛在劇院偶遇觀眾亨利（狄哲文侯蘇飾），後者曾在《無聲絕境II》登場，是小島居民的領袖，當時他曾憶述在紐約遇襲、僥倖登船逃生的經過，今集正好為他的回憶片段填補空白。

轉換「文青」風格

《無聲絕境》首兩集與外傳的最大分別，在於前者講述男主角一家如何在異形包圍下求生的動人故事，電影強調家庭本位思想；後者變成罹患絕症的女主角在末世求死的人間悲劇，然而她的犧牲並非白費，至少為擦身而過的陌生人尋找一線生機，確認對方逃出生天，她才了無牽掛地在紐約街頭大聲播放輓歌，吸引異形來襲，痛快又悲壯地自行了斷。

新片改由米高沙諾斯基編導，風格變得比前兩集「文青」，例如阿琛罹患絕症仍不忘寫詩，透過文字和回憶，宣泄身心痛楚；她在紛亂街頭偶爾拾起一本名著，嗅着書香罕有露出滿足笑容；又帶艾力到父親生前演出過的爵士樂酒吧睹物思人，藝術符號隨處可見。不過，荷李活電影一向精於計算，隨着近年興起女性平權與種族共融的社會大氣候下，《無聲絕境外傳：首襲日》找來黑人女星雷碧達尼安高飾演「人到無求膽自大」的絕症病患，明知命不久矣，何不活得灑脫？其中一幕講述曼哈頓居民收到美軍廣播後，從四方八面湧到碼頭，準備登船離開，偏偏只有阿琛逆向而行，繼續向薄餅店進發，彰顯自由比生命更可貴的道理。

雖然「驚慄大師」史提莎京（Stephen King）日前透過社交媒體留言大讚此片：「在荷李活商業大片中，罕有令人看得舒服且脈絡清晰的作品。」但對部分觀眾來說，《無聲絕境外傳：首襲日》跟前作一樣，對於異形的身世秘密、襲擊地球的前因後果等，仍然一片空白，導演似乎從未想過交代始末，或者繼續誘使影迷捧場，令到過去6年看遍3集的粉絲，難免感到不是味兒。

上映日期：6月27日