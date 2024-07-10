格倫鮑威爾《龍捲風》歐洲首映 湯告魯斯倫敦撐《壯志凌雲2》拍檔新片

【明報專訊】多齣新片選擇前日舉行首映禮，除了金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演恐怖片《Longlegs》，以及《黑寡婦》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）擔正的《全謊位登月》（Fly Me to the Moon）分別在洛杉磯和紐約登場外，《農情家園》韓裔導演鄭一朔（Lee Isaac Chung）拍攝的《龍捲風》（Twisters）則選擇在倫敦舉行歐洲首映。

《龍捲風》將於本月19日在美國上映，香港則提前一天下周四（18日）開畫。故事講述Kate大學時為風暴追逐者，卻碰上世紀龍捲風，多名同行好友遇難，自此她逃不掉陰霾，但對研究龍捲風的興致未減。Kate被朋友Javi邀請，測試新追蹤系統，遇上網紅Tyler，後者熱中與團隊拍攝風暴追逐冒險故事。隨着風暴季節加劇，前所未見天災現象逐一出現，衆人為生死存亡奮戰。

《真的狠愛你》格倫鮑威爾（Glen Powell）、《荒野謎屍》黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）及《變形金剛：狂獸崛起》安東尼雷莫斯（Anthony Ramos）在《龍捲風》分別扮演Tyler、Kate及Javi，前日現身歐洲首映禮，一同踏上紅地氈，導演鄭一朔亦偕家人同行，現場並迎來貴賓湯告魯斯（Tom Cruise）。後者正在倫敦拍攝新片《職業特工隊8》，繼早前入場看樂壇天后Taylor Swift演唱會後，前日又拿着爆谷捧《龍捲風》場，並在社交平台大曬與男主角兼《壯志凌雲：獨行俠》拍檔格倫鮑威爾的合照，留言表示，「與朋友度過有趣的晚上，看電影！」其實這並非湯告魯斯首次支持自己沒份演出的電影，去年他便上傳站在《奧本海默》、《Barbie芭比》及《尋根女團》電影海報前拍攝的照片，又留言力撐夏里遜福（Harrison Ford）主演的《奪寶奇兵命運輪盤》。