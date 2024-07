格倫鮑威爾《龍捲風》歐洲首映 湯告魯斯倫敦撐《壯志凌雲2》拍檔新片

next

【明報專訊】多齣新片選擇前日舉行首映禮,除了金像影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演恐怖片《Longlegs》,以及《黑寡婦》史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)擔正的《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)分別在洛杉磯和紐約登場外,《農情家園》韓裔導演鄭一朔(Lee Isaac Chung)拍攝的《龍捲風》(Twisters)則選擇在倫敦舉行歐洲首映。

《龍捲風》將於本月19日在美國上映,香港則提前一天下周四(18日)開畫。故事講述Kate大學時為風暴追逐者,卻碰上世紀龍捲風,多名同行好友遇難,自此她逃不掉陰霾,但對研究龍捲風的興致未減。Kate被朋友Javi邀請,測試新追蹤系統,遇上網紅Tyler,後者熱中與團隊拍攝風暴追逐冒險故事。隨着風暴季節加劇,前所未見天災現象逐一出現,衆人為生死存亡奮戰。

《真的狠愛你》格倫鮑威爾(Glen Powell)、《荒野謎屍》黛斯艾加鍾斯(Daisy Edgar-Jones)及《變形金剛:狂獸崛起》安東尼雷莫斯(Anthony Ramos)在《龍捲風》分別扮演Tyler、Kate及Javi,前日現身歐洲首映禮,一同踏上紅地氈,導演鄭一朔亦偕家人同行,現場並迎來貴賓湯告魯斯(Tom Cruise)。後者正在倫敦拍攝新片《職業特工隊8》,繼早前入場看樂壇天后Taylor Swift演唱會後,前日又拿着爆谷捧《龍捲風》場,並在社交平台大曬與男主角兼《壯志凌雲:獨行俠》拍檔格倫鮑威爾的合照,留言表示,「與朋友度過有趣的晚上,看電影!」其實這並非湯告魯斯首次支持自己沒份演出的電影,去年他便上傳站在《奧本海默》、《Barbie芭比》及《尋根女團》電影海報前拍攝的照片,又留言力撐夏里遜福(Harrison Ford)主演的《奪寶奇兵命運輪盤》。