準港姐「變髮」 兩是非人物無影 華姐鍾翠詩爆有15強 入圍林瀾退選

【明報專訊】無綫《2024香港小姐競選》開始至今爆出不少是非，除初步入圍的郭恩程被爆隱瞞與ACE娛樂有約在身，跟無綫簽約食兩家茶禮，日前官方公布25名初步入圍佳麗名單，舉行《誰是入圍者》公開網上投票，讓觀眾投選心水佳麗，當中陳元元家鄉江門有商廈外牆懸掛她的大幅拉票廣告，印有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，聲稱投票免費送海鮮，涉嫌賄選，無綫稱保留法律追究權利。不過未影響選舉，昨日有14名佳麗到髮型屋接受髮型改造，未見捲入是非的郭恩程和陳元元；2023年溫哥華華裔小姐亞軍鍾翠詩爆響口入圍佳麗共15人。任投資銀行分析師的25歲林瀾自稱入圍，但決定退選，透露無綫高層樂易玲（樂小姐）曾聯絡叫她再三考慮。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

25名初步入圍佳麗經網上投票後，有14名佳麗獲安排昨早到金鐘的髮型屋「變髮」，包括鍾翠詩、王汛文、謝淑怡、俞可程、倪樂琳、莊曉婷、吳芷靖、楊梓瑤、陳紫佟、程姜月、李曼思、陳甜甜、梁嘉莹和秦冀雯。捲是非的郭恩程與陳元元未有現身。

14名候選佳麗昨日薄施脂粉，配輕便裝束陸續到場，大部分佳麗變髮前後分別不大，只是略為修剪及染深髮色，她們都滿意新造型。報稱鋼琴家的謝淑怡和「城大李嘉欣」倪樂琳甫見傳媒即主動打招呼說早晨，非常友善有禮貌。相反「冷面苟芸慧」吳芷靖和「河北黃婉佩」陳甜甜與應屆DSE考生陳紫佟起初表現避忌，對記者提問毫無反應。

鍾稱聽工作人員講入圍人數

無綫未正式公入圍名單，2023年溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡小姐鍾翠詩接受無綫節目訪問時，意外爆出入圍佳麗一共有15人，名單的實際人數則有待官方正式公布。不小心爆料的鍾翠詩之後急忙補鑊解釋，「我只是因為聽到現場有工作人員講起，不肯定是否有15強。我對比賽抱平常心看待，對自己有信心，汲收上次選美經驗，自信可以全力以赴」。

談到參加同屆華裔小姐奪季軍的張安妮決定退選，鍾翠詩稱暫時未有跟對方聯絡，表示要集中精神應付比賽，為張安妮不能一同作賽感可惜，認為一齊選美可以留下很好回憶。

倪樂琳成大熱受寵若驚

倪樂琳對於被外間捧成大熱門，聞言面露受寵若驚表情，「真的不知道，多謝大家賞識。」會否增加勝出信心？她說：「信心一定有，每日有進步已覺得OK」。謝淑怡和吳芷靖異口同聲表示對參選有信心，吳芷靖自知廣東話不流利，所以每日跟倪樂琳和謝淑怡傾偈當練習，笑言之後要請食飯報答她們。

梁嘉莹內地趕回港遲到

懂6種語言的高妹楊梓瑤昨早第一個到場，梁嘉莹最遲現身，她解釋因有事身在內地，昨早乘高鐵從廣州匆匆趕回來。李曼思在14名候選佳麗中衣著最性感，穿tube top配牛仔褲，盡現身形曲線。對於爆出已選出入圍15強名單，李曼思對自己很有信心，雖然由25人減至15人，她不認為少了對手在形勢上佔很大優勢，最重要是大家可以共同成長接受挑戰。

林瀾無意入行 退選讓路

入選25強的25歲投資銀行分析師林瀾，在社交平台以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為題發文表示：「謝謝大家一路的支持和厚愛。我決定退賽了。參加比賽前，我很單純的把這次比賽看成一次人生體驗和有趣的經歷。」她透露原來沒有想過入行，「我沒有好好的做研究，原來這個比賽對於很多人來說是進入娛樂行業的一條出路，但我其實並沒有這個打算。我認真考慮後，還是決定選擇金融作為我的職業路。應該把這個機會留給其他想進娛樂圈的人」。林瀾提到樂小姐曾致電叫她再三考慮，通知她已入圍決賽，她其後刪去帖文。

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