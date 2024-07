【開箱】《全謊位登月》 真愛假不了

next

【明報專訊】上周五美國新片開畫日,驚慄片《Longlegs》和愛情喜劇《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)同日上映,暫未知鹿死誰手,但講述連環命案的前者周四優先場爆冷進帳300萬美元(約2340萬港元),美國電影業界估計該片首周末可收2000萬至2300萬美元;《全》片優先場票房87.5萬美元,料首周末3天可收1000萬至1200萬美元。《Longlegs》暫未知何時在港上映,但《全》片上周四(11日)在港開畫,據報後者本來直上串流平台Apple TV+,由於試片時反應理想,才安排在戲院跟觀衆見面;事實上,《全》片結合了愛情、登月,並探究真實與謊言,不失為一看無妨的輕鬆小品。

轉導演易男角

《全謊位登月》講述冷戰時期,美蘇太空競賽爭個你死我活,太空總署(NASA)為提升形象兼搵真銀,邀請營銷奇才Kelly Jones加盟,經驗豐富的火箭發射總監Cole Davis卻不喜歡太空科學商業化;但總統下令登月任務不容有失,Cole被迫配合Kelly的「扮登月」後備計劃,兩人逐漸放下分歧,攜手完成這個舉世矚目的任務。

此片沒根據任何小說或漫畫改編,雖然提及岩士唐(Neil Armstrong)等登月太空人,內容卻半真半假,譬如他踏足月球後的金句:「我的一小步,是人類的一大步。」片中描述由Kelly創作再交給他念出,便是新晉編劇露絲格萊(Rose Gilroy)以博一粲的點子之一。露絲是星二代,媽媽雲妮羅素(Rene Russell)曾拍《偷天遊戲》,父親則是《頭條殺機》的導演兼編劇。以新人而言,露絲撰寫《全謊位登月》劇本的表現算及格,雖然故事意念來自電影公司These Pictures主管堅南芬寧(Keenan Flynn),「如果1969年7月20日只有耳聽的大氣電波陳述登月『真實』,眼見的畫面卻是荷李活級『造假』製作,那會怎樣?」據報此片本來由《黑錢勝地》男星積遜貝文(Jason Bateman)演而優則導,其後因創作理念不同,改由《抱抱我的初戀》導演兼《安眠書店》監製格畢蘭緹(Greg Berlanti)操刀。《白宮末日》卓靈達譚(Channing Tatum)扮演Cole,同樣執二攤,原本由「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)飾演,但後者因檔期問題退出。大概只有飾演Kelly和身兼監製的史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)最先上馬,連帶其《周六夜現場》的編劇丈夫哥連佐斯(Colin Jost)也在片中客串一角。

太空發展與軟實力

此片以Cole對Kelly一見鍾情為起點,即使後者「入侵」太空總署做出很多他認為荒謬的事,譬如他拒絕受訪,Kelly即另找臨記扮太空人,但Cole也很快放過她;特別是Kelly憑三寸不爛之舌擺平各種疑難,包括說服議員通過撥款、找各種品牌讓太空人代言,軍人出身處事四平八穩的硬漢,又怎敵得過如此活色生香的女人?

《全謊位登月》不止要說一個歡喜冤家成佳偶的故事,還切入史實,並由謊言開始。Kelly縱然是伶牙俐齒的營銷奇才,卻經歷坎坷童年才練就一身好武功。故事背景佐以後來因撒謊下台的尼克遜總統主政,而1969年的美國仍深陷越戰泥沼,全國急需登月成功的美夢,正好締造真假畫面的戲劇衝突;同時側寫了美國的軟實力,跟太空發展一樣,行之已久,底子雄厚。

愛情喜劇從來需要男女主角之間有火花才能收效,卓靈達譚伙拍史嘉麗祖安遜演出不壞,前者略嫌拘謹,史嘉麗也過於成熟,如果換回「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)加上較有喜感的金像影后珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)演出,可能效果更佳。值得一讚是兩名男配角:扮演替總統辦事暗地招聘Kelly的活地夏里遜(Woody Harrelson),片中神出鬼沒,不時製造笑點。令人眼前一亮是諧星出身的《人人愛雷蒙》雷羅曼路(Ray Romano),扮演Cole的副手Henry,和Kelly交談的一幕,除點出Cole的為人,雷羅曼路的演出,為本來無句真的Kelly,帶來了重量,也為這段情撒下種子。

上映日期:7月11日