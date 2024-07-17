謝君豪開班授徒「成就解鎖」 劉沛蘅參演舞台劇 學以致用

【明報專訊】影帝謝君豪從影多年獲獎無數，演技備受肯定，早前演而優則教，開辦大師班授徒，指導新演員演技。劉沛蘅（Hillary）、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳紫萱（Summer）、林熙彤（Hazel）等接受10堂演技訓練，獲謝君豪傾囊相授感榮幸和感激。謝君豪自豪見證一班學生蛻變，「他們每個人都有不同的成長，為我打了支強心針，我的教導都有些成果，好似成就解鎖」。

娛樂組

謝君豪2016年在香港浸會大學電影學院任客席講師，相隔多年再執教鞭，因之前演出時遇到一班非常好學的年輕演員，又一直有不少人主動叩門求教，決定趁有兩個多月空檔，開辦10堂大師班，另一原因是自覺有傳承責任，「在行業多年，之前好多前輩身體力行教我好多，不是書本有的，覺得有責任將對演出的看法和獨特的經驗、體會分享出來」。

教書溫故知新

謝君豪在大師班最後一堂，伙助教陳錦龍導演與一眾學員檢討學習成果，眾人依依不捨拍照留念，又送他感謝信，謝君豪感動不已，「教書好開心，首先第一樣是溫故知新，做演員好基本的事，教書時會再想起並提醒自己，教學相長，覺得好有意思。第二樣是看到他們的成長，好開心同感動」。

學員除Hillary、ANSONBEAN、Summer、Hazel外，還有陳伊霖、鄧沛楠、黎紫琦、范明熙、鄧啟軒、梅維瀚、管鋈及雅霖，不少已有幕前經驗，亦有部分是素人，由19歲至40多歲，橫跨不同年齡層。謝君豪哥讚每名學生在最後一堂結業表演都有突破，特別是沒有經驗的人，由初時好無自信，說話好細聲，看着他們自信慢慢上升，覺得比任何事都重要，感覺好安慰。

籲業界多用年輕演員

謝君豪滿意學員表演，大讚他們有心又有天分，認為最重要是一班學員有實踐的機會，「他們最缺乏是機會，一定要做得多累積經驗，呼籲業界多用年輕演員」。

至於會否再開班？謝君豪稱先收集學生們意見，檢討今次課堂內容。問到如何加入「謝家班」？他開玩笑說好容易，交學費，接着表示最重要是鍾意表演，因為好辛苦，除課堂外，還要花好多時間排戲及與對手商量，又要做功課給他睇，會被當眾執戲，如果不鍾意表演，以及沒有熱情，可能是一種負擔。

ANSONBEAN戒小動作

12名學員舉行謝師宴，感謝謝君豪教導，並互相交流課堂表現，一眾學員表示從影帝兼劇帝身上學習獲益良多。Hillary表示稍後演出舞台劇，今次10堂課可以幫她分析角色。

ANSONBEAN發現自己有好多東西要戒，特別是行路好多小動作，令他甩不到自己的角色，要繼續努力。Summer讚謝君豪的教授實用，跟過往自己準備演出方法不同；Hazel在課堂上首次接觸舞台劇劇本，跟拍戲大相逕庭，增進不少知識。