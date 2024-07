李玟翻唱「貓王」皮禮士利《Always On My Mind》表達對母親(圓圖)的愛意。

【明報專訊】已故歌后李玟(CoCo)今年出道30周年,粉絲對她的思念未有間斷。CoCo生前已錄製完畢,尚未出版的翻唱歌曲,將陸續面世並推出專輯。CoCo從2016年開始陸續錄製挑選自己與家人喜愛和抒發心情的歌曲,以及對當代有深刻影響的經典歌,以自己的想法重新詮釋,並兼任製作人。

繼早前推出CoCo與兩胞姊李秋和李思林合唱的《珍惜今天》(When Will I See You Again),最新發行單曲《Always On My Mind》,CoCo重新演繹媽媽偶像「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的經典歌。

CoCo曾在母親節發文:「媽媽就是我的世界(My mom is the world to me)。」她選了母親的最愛來表達心聲。貓王與前妻仳離後,1972年推出《Always On My Mind》,歌詞中表達「失去後才知道珍惜」的深情與遺憾。CoCo演唱的版本將曲速放慢,聲線從輕柔吟唱到高亢訴情,隨情緒蕩漾流轉,傾訴她心中滿滿的愛與牽掛之情,展現天后唱功與想傳達的心聲。

娛樂組