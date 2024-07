《幕府將軍》25項提名熱爆艾美獎 與《3體》《王冠》爭最佳戲劇 《大熊餐廳》破喜劇入圍紀錄

【明報專訊】第75屆艾美獎原定去年9月舉行,因受編劇及演員公會罷工影響,延至今年1月頒發。事隔半年,一切復常,今屆頒獎禮如期9月15日在洛杉磯舉辦,昨日公布提名名單,迪士尼旗下美國有線頻道FX劇集《幕府將軍》及《大熊餐廳》成績亮麗,前者奪得今屆最多25項提名,並跟《3體》、《王冠》等角逐最佳戲劇大獎;後者以23項提名緊隨其後,刷新艾美獎喜劇類最多入圍紀錄。

年度戲劇界盛事、第76屆艾美獎回歸9月舉行,主持人選尚未公布,只知改由美國廣播公司(ABC)電視直播。賽前獲得最多提名的《幕府將軍》,角逐戲劇類最佳劇集、男主角(真田廣之)、女主角(澤井杏奈)、男配角(淺野忠信及平嶽大)等25個獎項,亦是繼Netflix韓劇《魷魚遊戲》後,第二部非英語作品入圍最佳劇集,競爭對手包括改編自內地作家劉慈欣得獎科幻小說的《3體》、《王冠》、《異塵餘生》、《鍍金年代》、《晨早直播室》、《史密斯任務》及《翻盤特工隊》。

FX頻道大豐收

《幕府將軍》講述公元1600年,日本正值「百年內戰」,將領吉井虎永(真田廣之飾)因威名而成為眾矢之的,來自歐洲輪船的英國水手成為虎永扭轉劣勢的關鍵人物,貴族餘裔戶田鞠子(澤井杏奈飾)擔任二人翻譯。真田廣之將會跟《王冠》杜明尼衛斯(Dominic West)、《史密斯任務》當奴高化(Donald Glover)、《異塵餘生》禾頓高堅斯(Walton Goggins)、《翻盤特工隊》加利奧文(Gary Oldman)及《高空歷劫7小時》艾迪斯艾巴(Idris Elba)爭奪戲劇類最佳男主角。真田廣之得悉入圍視帝後表示:「這是與世界分享我們文化的絕佳機會,希望它將成為下一代的墊腳石。」

跟1980年代美日合拍劇集《大將軍》一樣,《幕府將軍》都是改編自James Clavell小說,當年《大》劇女主角島田陽子角逐艾美獎視后但不遂,《幕》劇澤井杏奈能否擊敗《王冠》艾美達史丹頓(Imelda Staunton)、《晨早直播室》麗絲韋達絲潘(Reese Witherspoon)和珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)、《史密斯任務》瑪雅艾斯堅(Maya Erskine)及《鍍金年代》嘉莉浣恩(Carrie Coon)代雪前恥?

喜劇類劇集方面,《大熊餐廳》將會跟《小學風雲》、《破案三人行》、《拉利真人Show》、《棕櫚上流圈》、《Reservation Dogs》及《What we do in the Shadows》角逐最佳喜劇,《大》劇飾演星級大廚的謝洛米韋特(Jeremy Allen White),副廚師阿優艾德比利(Ayo Edebiri)、躁狂經理艾邦摩斯巴拉赫(Ebon Moss-Bachrach)及女廚師麗莎薩耶絲(Liza Colon-Zayas),分別入圍最佳男女主角及男女配角。

多得《幕府將軍》及《大熊餐廳》大受歡迎,今屆FX共獲93項提名,刷新該頻道開播以來最佳成績,僅次於影視串流平台Netflix最高107項之下,並超越HBO(91項)及Apple TV+(72項),FX總裁蘭德格拉夫(John Landgraf)接受美媒Deadline訪問時稱,今屆提名名單「超乎想像」,並為入圍劇集台前幕後工作人員「感到驕傲」。

《碧咸傳》爭紀錄片獎

《破案三人行》以21項提名緊隨《幕》和《大》劇之後,包括男女主角史提夫馬田(Steve Martin)、馬田沙特(Martin Short)及莎蓮娜高美斯(Selena Gomez)、男女配角保羅路德與梅麗史翠普,以及客串嘉賓馬修波特歷和達芬采蘭杜夫均榜上有名,今次是莎蓮娜首獲提名演技獎項,同時亦是艾美獎史上最多提名的拉丁裔製作人。

值得一提的是,英國「萬人迷」碧咸(David Beckham)為Netflix拍攝個人紀錄片《碧咸傳》角逐最佳紀錄片、導演、攝影、剪接及配樂合共5獎,他收到消息後表示興奮:「這是我和工作團隊的最大榮耀,拍攝這部紀錄片就似是重溫我的成長經過,也是送給球迷和家人的情書。」