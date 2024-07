Lady Gaga打頭陣 舞蹈員跣低 Celine Dion病後復出 天籟之音響巴奧

【明報專訊】巴黎奧運香港時間昨日凌晨(27日)舉行開幕禮,百變天后Lady Gaga和加拿大樂壇天后Celine Dion,一如傳聞擔任表演嘉賓;前者打頭陣在塞納河畔載歌載舞,Celine則在奧運聖火燃點後壓軸登上巴黎鐵塔,獻唱法國歌后Edith Piaf名曲《Hymne à l'amour》,Celine兩年前公布因確診罕見病僵硬人症候群,被迫終止演唱會;曾說希望可以繼續唱歌跳舞的她,「就算行不了都要爬,總之永不停止」,已4年沒公開演出,藉巴黎奧運開幕禮重返舞台,贏得一致掌聲,《飯戲攻心》導演陳詠燊在社交平台留言稱看到眼濕濕。

56歲Celine Dion兩年前宣布確診僵硬人症候群,導致軀幹、肢體肌肉僵硬,被迫取消賭城拉斯維加斯駐場演出及巡迴演唱會,停工專心治療;上月播出的紀錄片《世紀天后:席琳狄翁》中,稱病情仍未受控,更有其病發鏡頭,肌肉痙攣令她苦不堪言。但Celine在片中亦表明渴望重踏舞台,「如果不能跑步,我便慢行;就算行不了都要爬,總之永不停止」。

陳詠燊:好感動眼濕濕

已4年沒公開演出的Celine Dion,盛傳會與百變天后Lady Gaga在奧運開幕禮翻唱已故法國歌后Edith Piaf經典金曲《La Vie en Rose》,大會演出名單卻一直沒兩名天后名字,直到她倆上周一(22日)現身巴黎,傳聞開始變得可信。據法國《費加羅報》報道,大會要求部分參與藝人簽署25萬歐元的保密協議;對於Celine被指收取200萬美元(約1560萬港元)歌酬,大會發言人澄清,開幕禮表演嘉賓均「無償演出」。據報大會約一年前向Celine邀約,她立即答允。

4小時的巴黎奧運開幕禮,一直下雨,就在燃點聖火後響起Edith Piaf名曲《Hymneàl'amour》的旋律,穿著Christian Dior銀白色珠片長裙的Celine Dion現身巴黎鐵塔,在鋼琴伴奏下獻唱。雖然根據《費加羅報》報道,由於整個演出在戶外,是一大挑戰,為減低出錯風險,所有歌手均預先錄音,Celine也不例外,但無損其表現,一曲既畢,依然贏得觀衆的無數喝彩。《飯戲攻心》系列導演陳詠燊在社交平台留言,「我最喜歡的一首奧運歌曲,就是她在1996年亞特蘭大奧運的《Power of the Dream》。今晚見到佢企得返喺到唱歌,真係Power of the Dream!好感動,眼濕濕咗。願大家繼續相信夢想的力量。永遠的Celine Dion。」

Edith Piaf名曲悼早逝情人

Celine Dion並非法國人,在加拿大魁北克出生的她,出道便唱法語歌,遠在《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》推出之前,已在法語樂壇享負盛名,並曾代表瑞士以法語歌在歐洲歌唱大賽勝出。她亦非首次參與奧運演出,1996年美國亞特蘭大奧運開幕禮,便獻唱了《The Power Of The Dream》。至於《Hymneàl'amour》,Celine亦非首次公開演唱,2015年11月13日巴黎發生連環恐怖襲擊,同月22日第43屆美國音樂頒獎禮上,Celine便獻唱了這首Edith Piaf的經典金曲,獻給死難者。3年前東京奧運閉幕禮,日本女歌手milet亦唱此歌重新編曲的日版《愛的讚歌》,跟接下來巴黎舉辦奧運有傳承之意。《Hymneàl'amour》由Edith Piaf寫詞,Marguerite Monnot作曲,Edith為猝逝的拳擊手男友Marcel Cerdan而創作;後者1949年從巴黎飛往紐約,準備探望在當地演出的Edith,途中飛機失事罹難,終年33歲。Edith Piaf翌年灌錄該歌,並成為不朽名作;英語版《Hymn to Love》,美國著名女歌手Cyndi Lauper亦曾收錄於大碟《At Last》。

音響欠佳影響演出

從未參與奧運演出的Lady Gaga打頭陣,在塞納河畔載歌載舞獻唱Zizi Jeanmaire名曲《Mon Truc en Plumes》(英譯My Thing With Feathers),可惜音響欠佳,又有鏡頭拍到舞蹈員疑因天雨跣低整個人後仰,惹來部分網民抨擊,指影響了Gaga的表現。不過Gaga心情似乎未受影響,其後在社交媒體發文,稱十分感激能參與開幕禮演出及唱出特別的法國歌曲,「此歌紀念了法國人及他們在藝術、音樂與劇場的豐富歷史」。Gaga自言雖然不是法國藝人,但一直感到與法國人及其音樂的聯繫,希望演出能歌頌法國的音樂及藝術,「在這重要時刻提醒大家,世界還有一個最神奇的城市:巴黎」。Gaga稱演出服裝來自Dior,並學習法國舞蹈,其間不停綵排,為演出加了點現代感覺;又自言剛出道時曾在紐約下東城區的法國派對上演出,「希望你們也像我一樣喜歡今次的演出」。