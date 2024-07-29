【娛樂場】內地劇《唐朝詭事錄之西行》 燒腦詭案升級增看點

【明報專訊】內地演員楊旭文、楊志剛、郜思雯、孫雪寧主演的愛奇藝劇集《唐朝詭事錄》2022年播出，劇情描述楊旭文飾演的長安金吾衛中郎將盧凌風與狄公親傳弟子蘇無名（楊志剛飾）攜手共破詭案，緊湊且充滿懸疑的劇情吸引觀眾，成為年度口碑黑馬劇。

怪獸取材自《山海經》

《唐朝詭事錄》原班人馬拍續集《唐朝詭事錄之西行》，中式恐怖氛圍跟案件燒腦程度同升級，主角楊旭文一開始便面臨生死危機、痛失伙伴，西行之路，境遇難測，考驗唐詭小隊成員的能耐。《唐朝詭事錄之西行》由「降魔變」、「仵作之死」、「風雪摩家店」、「千重渡」、「通天犀」、「雲鼎醉」、「上仙坊的來信」和「供養人」8個單元故事組成，劇中各種怪獸取材自《山海經》，為劇情增添看點。劇集近日首播，成績不俗，高居人氣榜第2名

《唐朝詭事錄之西行》首單元「降魔變」，講述民間詭案頻發，死者皆遭取走肝臟，死狀慘不忍睹，盧淩風為查出事件真相，夜探鬼市遭魔王突襲，他奮力迎戰仍被打得節節敗退。為掩護盧凌風，好兄弟郭莊（曲霄宇飾）拼死擋住魔王的殺招，命喪鬼市，盧凌風生死不明。蘇無名得知後，四處打聽盧淩風下落，又逐漸拼湊起線索，發現事件的蹊蹺之處，有觀眾看劇後說：「熟悉的唐詭探案味又回來了。」

楊志剛難忘沙漠拍外景

楊志剛談到全劇拍攝最艱辛的地方時說：「劇名是西行，所以一定要有沙漠，拍沙漠場景時有許多意想不到的困難，光是拍我們5個人走到大漠高處騎馬這一個鏡頭，就必須動用許多工作人員先仔細地把沙漠上的腳印抹平，演員都在烈日下等待。」

身形高大的楊旭文演繹出身名門世家正氣的盧凌風，加上角色嘴硬傲嬌個性，贏得很多觀眾喜愛，獲「大唐188第一男模」稱號 ，新一季第一單元開篇，他有多場武打戲，觀眾大讚「行雲流水，觀眾沒有被敷衍」、「是武戲天花板」。楊旭文承認一部比一部壓力大，努力想完成武術指導的動作。

「雙楊」情同父子

楊志剛談到與楊旭文飾演的蘇無名與盧凌風一文一武，從最早互看不順眼到攜手查案，產生濃厚友誼，現在已是彼此不可或缺的伙伴。楊志剛跟楊旭文合作兩季《唐朝詭事錄》，觀眾說他們愈看愈像父子，所以他偶爾會喊楊旭文「大兒子」，視如己出。楊旭文拍單元「仵作之死」的審案鏡頭時，因為是大場面加上台詞太長，緊張到重拍10多次，當天高溫炎熱，為緩和現場緊繃氣氛，楊志剛笑說：「子不教，父之過。」拿錢買飲料請所有人喝，楊旭文趁機調整狀態，最後順利完成拍攝，不管戲裏戲外，楊志剛都成為楊旭文最強後盾。