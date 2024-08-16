【開箱】《無主之屋》 下女復仇記 泰灑狗血

【明報專訊】上月18日在影視串流平台Netflix上架的《無主之屋》（Master Of The House），短短4天即錄得370萬觀看次數，在非英語節目收視榜佔亞軍位置，在7月22至28日的一周更登頂，成為Netflix首部收視稱冠的泰劇，並且在全球63個國家及地區打入前10位置。其實此劇沒甚地方色彩，反而像《Penthouse上流戰爭》、《上流寄生族》和《下女》等韓劇韓片的狗血版。

財閥家三代壞人

《無主之屋》講述鑽石大亨隆格羅趁生日向兒媳孫兒宣布，跟女傭凱慕克結婚，可是沒多久隆格羅便離奇墮樓亡。隆格羅死後，兒子普帕和馬文展開遺產爭奪戰，凱慕克卻認為丈夫之死疑點重重，決心查出真相。

此劇海報與《Penthouse上流戰爭》無論色調和燈光均十分相似；劇中鑽石大亨的豪宅，也像韓劇裏上流社會住所的佈置相若，面積廣闊得似郊野公園；而且主僕地位懸殊，傭人如奴隸。雖然劇中大新抱帕查向凱慕克說，不是所有富人都壞，但劇中所見，除了帕查尚餘一點人性，不會虐待女傭，見到馬文的兒子小達命危，尚且會向丈夫普帕提出娘家有人脈可安排換心手術，隆格羅一家卻沒有一個好人。

隆格羅的長子普帕為了爭產，可以謀害親弟；馬文不但威嚇律師修改遺囑，亦一直賤待傭人，視阿巧為泄慾工具，即使後者懷孕，只着對方立刻墮胎。馬文太太阿拉亞明星出身，溺愛兒子小達，卻虐待傭人；當隆格羅死後，她故意讓凱慕克在公衆場合出醜，後者提出做回傭人，她要凱慕克下跪，再用腳踩對方的頭，相當煽情。普帕獨生女琪塔醉心時裝設計，均由家傭阿碧代勞，卻出於嫉妒，用衣車整傷阿碧。

美術布景美輪美奐

小達相差無幾，醉駕藥駕車死人，卻要求司機頂罪，種下被痛毆的禍根。最狗血是安排琪塔與小達亂倫，還在派對上遭家傭設局直播親熱片段，令父母顏面掃地。最後揭開隆格羅亦非善男信女，一樣性侵女傭，最終下女潛心復仇。劇中的女傭和司機則全是受壓迫的好人；最離奇是掌管女傭的玉品，從小照顧普帕，也受盡虐待，卻像患了斯德哥爾摩症候群，對主人唯命是從，也從沒為同事出頭。

《無主之屋》的美術、布景、服裝全部美輪美奐，演員顏值亦高，卻幾乎看不見任何泰國地方色彩，連餐桌上的食物，也全部西餐；泰國上流社會難道全部面向歐美國家，捨棄本土？不過全劇7集，並非一無是處，隆格羅迎娶凱慕克及前者突然墮斃，便是一個很好的開始，留下懸念讓觀衆追看隆格羅的真正死因及誰是兇手；導演也不斷加插回憶片段，逐漸揭開謎底。然而大灑鹽花，不必要的虐待鏡頭，對推進劇情毫無幫助。狗血灑太多，有礙觀感，即使最後下女鵲巢鳩佔，復仇成功，也沒有大快人心之感，並浪費了凱慕克這角色。