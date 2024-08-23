【娛樂場】《千禧曼波》4K修復版 重溫侯孝賢舒淇首度合作

舒淇、段鈞豪和高捷在《千禧曼波》發展糾纏不清的關係。

【明報專訊】 侯孝賢執導的《千禧曼波》2001年上映，舒淇、高捷與段鈞豪主演。此片被形容為劃時代經典之作，獲獎無數，包括第38屆金馬獎最佳攝影、最佳原創電影音樂和最佳音效，第54屆康城影展最佳技術大獎，以及芝加哥國際影展銀雨果獎。侯孝賢憑此片獲比利時根特國際電影節最佳導演。

25歲的舒淇當時首次拍侯孝賢執導的電影，其後二人多次合作，包括《最好的時光》和《刺客聶隱娘》等，舒淇憑前者獲金馬獎及亞洲影評人協會獎最佳女主角；後者為她帶來亞洲電影大獎最佳女主角，演技備受肯定。原本兩人計劃合作《舒蘭河上》，可惜因侯孝賢患阿茲海默症而停拍。

回到迷幻Y2K世代

《千禧曼波》4K修復版耗時3年跨國逐幀修復，以4K修復全新面貌重回大銀幕，重溫23年前侯孝賢與舒淇的首次合作，帶觀眾回到迷幻的Y2K世代。《千禧曼波》講述一個年輕女孩活在自己的異世界裏，寫着虛幻顛簸的年輕故事，迷幻的時序，跳躍的空間，所有事件都在若有似無的混沌裏發生。

Vicky（舒淇飾）帶着50萬存款，跟小她兩歲的雙魚座男生小豪（段鈞豪飾）拍拖。無業的小豪以極度自私的方式愛Vicky，計算女友何時下班回家，檢查她的各種帳單與手機通話記錄，並且嗅窺她身上的氣味，發現不尋常的蛛絲馬迹，會歇斯底里發怒。

Vicky為了養小豪在酒店當公關，有次玩伴帶她到PUB，認識了捷哥（高捷飾），捷哥年長成熟，二人在一起像是大哥驕縱小妹。Vicky開始覺得需要到另一個世界，她想要離開，離開小豪，離開這個島嶼的不安，想要逃得遠遠……

《千禧曼波》4K修復版早前在台灣上映，戲中男主角高捷與段鈞豪為電影宣傳受訪，高捷憑侯孝賢的《尼羅河女兒》踏入影壇，接連與對方合作《悲情城市》、《南國，再見南國》、《海上花》等，早就是共患難的老戰友，所以當侯孝賢要拍攝以電音夜店為背景的都會男女故事時，愛聽電子樂的他二話不說立刻答應，「今天重看《千禧曼波》，林強的配樂，聽一下我整個人就想跳起來，跟着音樂走進千禧年世界裏」。

段鈞豪想跟舒淇道歉

段鈞豪表示重看電影，才發現片中失控的他這麼可怕，「真的對Vicky很抱歉。如果有機會，我一定要好好跟舒淇飾演的Vicky說聲對不起」。他回憶當年詮釋「小豪」這個恐怖情人，拍戲期間神經繃緊，壓力大到必須隨身備有頭痛藥。

《千禧曼波》4K修復版現正在港上映，其中高先電影院、the sky、百老匯電影中心、 K11 Art House與英皇戲院（時代廣場）安排了「限量匙扣特典場」，入場觀眾獲贈《千禧曼波》限量匙扣、特典場紀念戲票與舒淇四格相片。