【娛樂場】諜戰劇《孤舟》 曾舜晞張頌文雙雄對決

【明報專訊】26歲內地人氣男星曾舜晞2019年主演《倚天屠龍記》曾在無綫播映，之後參演過無綫劇集《使徒行者3》，近年主演不少劇集，如《蓮花樓》、《田耕紀》等，令人氣更盛。

曾舜晞首度挑戰內地諜戰劇《孤舟》已在愛奇藝上線，是入行以來最具挑戰的作品之一，嘗試更深刻、複雜的角色。其他演員有張頌文、陳都靈、王玉雯等，劇情緊湊及帶有反轉，在大時代背景下，主角之間充滿情感糾葛及人性的掙扎。

《孤舟》以1941年的蘇州為背景，劇情講述曾舜晞飾演的海歸建築師顧易中，因為捲入一次失敗的營救，被誣陷為叛徒，導致眾叛親離，身陷危局的他為了證明自己的清白，潛入蘇州特工站，遊走各方勢力之間，持續不斷地秘密蒐集情報，多次營救同伙於危難中。

地下抗日組織捉叛徒

顧易中在抗戰爆發後，和女友肖若彤（王玉雯飾）一同加入地下抗日組織。在一次營救行動失敗後，蘇州地下組織聯絡點全暴露，顧易中遭栽贓陷害，被誤認為是黨內叛徒，肖若彤亦誤解他並疏遠，在無法自證清白的情况下，他主動潛入日偽陣營，幾經波折後，終於成為蘇州特工站中的潛伏人員。他在特工站中認識神秘女特工張海沫（陳都靈飾），兩人假扮夫妻，張海沫在危難中給予顧易中支持，不離不棄，一起完成任務。顧易中頂着巨大壓力，誓與蘇州特工站站長周知非（張頌文飾）和日軍顧問近藤利男（中泉英雄飾）展開激烈對決，鬥智鬥勇，顧易中乘機找出黨內真正的叛徒，為組織清除隱患。他以堅定不移的信仰奮勇向前，在鬥爭中不斷成長。

曾舜晞自嘲捱打居多

曾舜晞表示被雙面間諜的角色吸引，「故事以顧易中展開，透過他跟每個角色不同時期的互動，觀眾可以看見他的轉變，是個偏向成長型的角色，從一開始的慌張、不知所措到堅定信念，這個過程詮釋起來難度很大」。

曾舜晞形容顧易中像幼鷹，還沒做好成為雄鷹的準備，就被推向孤立無援的境地，獨自應對詭譎複雜的戰鬥。他表示在剛開拍時，自己陷入極度痛苦，雖已準備好打碎並重塑自己，但仍覺得沒有足夠的力量去承受角色所經歷的煎熬。他自嘲劇中較少動作戲，因為捱打居多，其中一場逼供戲，被打近兩分鐘，至於訓練場的戲，則被掌摑及拳打腳踢，還有中槍戲。不過他相信觀眾也期待顧易中在絕境中如何洗清冤屈，絕處逢生。

張頌文啟發年輕演員

劇中與曾舜晞最多對手戲是張頌文，去年在劇集《狂飆》演反派高啟強備受讚賞，今次飾演蘇州特工站站長周知非，為活下去不擇手段，出賣愛人及背叛組織，是利己主義者，在複雜多變的環境中保持冷靜，同時又要處理內心的矛盾與壓力，張頌文被讚透過細膩的演技，把角色的情感變化演繹得真實且富有說服力。曾舜晞自認是張頌文的粉絲，「拍攝《孤舟》帶給我最多啟發是張頌文老師，雖然劇中我們一直針鋒相對，但戲外老師會帶着劇裏所有年輕演員，去了解該如何更自由地表達角色狀態，很感謝他」。