【開箱】《好女孩的謀殺調查報告》 輕輕鬆鬆尋找真兇

【明報專訊】《好女孩的謀殺調查報告》（A Good Girl's Guide to Murder）是英國「90後」女作家Holly Jackson於2019年推出首部青春推理小說，整個系列共分三集，另加一部前傳，英國廣播公司（BBC）去年改編拍成同名劇集，內容涵蓋小說首部曲，8月1日在影視串流平台Netflix上架後，隨即蟬聯英語節目收視冠軍，截稿前「爛番茄」影評網站給予84%高分，加上《星期三》女星愛瑪邁亞斯（Emma Myers）表現亦有口碑，至於Netflix會否續訂餘下幾季？暫時未有公布。

高中生為故友翻案

曾在添布頓（Tim Burton）監製兼執導美劇《星期三》扮演「女狼人」的愛瑪邁亞斯，於《好女孩的謀殺調查報告》飾演17歲高中生琵帕，為了報讀大學必須提交拓展研究報告，她想到調查同校師姊安蒂2019年神秘失蹤事件，結果在蒐證過程中，發現很多蛛絲馬迹，可是鎮上居民不願舊事重提，甚至有人出手阻撓，令琵帕頓起疑心，問題是如果兇手仍然逍遙法外，琵帕生命同樣受到威脅。

故事發生在英國小鎮，5年前10月某日，根據傳媒報道，年僅19歲的高中女生安蒂失蹤後5日，有人在森林發現其18歲男友沙爾屍體，警方懷疑他殺死女方後畏罪自殺，於是匆匆結案。琵帕認為事件有可疑，先向沙爾弟弟拉維打探，起初不得要領，其後打破隔閡，聯手為沙爾翻案。在調查過程中，琵帕發現安蒂和沙爾的同學，包括娜歐蜜、馬克斯等口供有異，就連死者的閨密、好友的爸爸、鎮上的警察、派對的毒販等，總有不可告人的秘密，一旦被琵帕揭穿，有人老羞成怒，有人無地自容，然而真相總是殘酷，原來身邊至親才是元兇，為了掩飾真相，不惜扭曲思想，結果一錯再錯。

主角感情線更可觀

琵帕與拉維除了追尋兇手外，本劇另一吸引年輕觀眾追看的賣點，正是二人的感情發展，由誤解、不和到互相扶持，關係變得親密，曖昧過程甚至比查案更可觀。現年22歲的愛瑪邁亞斯天生一副娃娃臉，扮演17歲琵帕毫無違和，就算劇中偶有失常舉動，例如穿著化妝派對的「星星」侍應制服登門拜訪拉維，只會覺得她可愛又傻氣，絕不令人討厭，相信這就是所謂觀眾緣。

《好女孩的謀殺調查報告》內容涉及校園欺凌、毒品、謊言、濫交等社會陰暗面，題材跟青春推理劇如《漢娜的遺言》及《看誰在說謊》相似，同樣透過一宗青少年死亡事件，揭開悲劇背後隱藏的真相，寫實貼地得令人不寒而慄。

劇集未必討好讀者

畢竟小說和劇集屬於不同文化載體，《好女孩的謀殺調查報告》全書共有400多頁，濃縮成為首季6集故事，改編過程難免出現大幅刪減，因此有書迷不滿Netflix版本，自是不難理解，例如琵帕的調查過程變得簡陋而粗疏，證據顯然易見，甚至手到拿來；她跟身邊人物關係亦非跟足原著，作者Holly Jackson早前接受美媒Variety訪問，自稱在籌拍期間，她已全程跟進，「如果我沒有干涉，或者應該用另一說法『建議和指導』，劇集可能已面目全非，但我仍為它的成果感到自豪」。