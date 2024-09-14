【開箱】《有詭難言》 求官能刺激結局大改 失原著精神

【明報專訊】美國電影公司Blumhouse推出過《訪·嚇》、《接駁靈聲》、《人工殺姬》，以及《午夜靈異錄像》、《兒凶》與《國定殺戮日》等系列，成為恐怖驚慄片品牌，最新一部是《思·裂》占士麥艾禾（James McAvoy）主演的《有詭難言》（Speak No Evil），美國昨日公映，暫未知票房成績如何，但此片改編自基斯頓達夫杜（Christian Tafdrup）編劇及執導的同名丹麥電影，特別找回原著觀看，發現《有》片調整了人設，又大幅改動結局。沒錯官能刺激倍增，但已失原著諷刺中產階級規行矩步不敢反抗，最終貽害下一代的核心精神。

應陌生人邀請度假

《有詭難言》講述遷居倫敦的美國夫婦Ben與Louise，帶同獨生女Agnes到意大利度假，結識了來自英國鄉郊的「一家三口」：丈夫Paddy、太太Ciara，還有天生沒有舌頭不能言語的兒子Ant；兩家人很快熟稔，亦相處愉快。返回倫敦沒多久，Ben收到Paddy邀請他們到鄉村莊園度假，預期的美好周末卻演變成心力交戰的噩夢。

《有詭難言》丹麥原片名《Gæsterne》，意指賓客，英文片名則新舊一樣。丹麥原作香港不曾正式公映，在台灣金馬影展則譯作《說不出的邪惡》（下文以此代表原著），獲韓國2022年富川奇幻影展最佳導演殊榮；同年1月參與辛丹斯電影節午夜單元，算是美國首映，隨即吸引Blumhouse注意，買下版權重拍，由《反恐局中局》占士華堅斯（James Watkins）改編及執導，由開拍到上映前後兩年多時間，可說製作迅速。

《說不出的邪惡》片長98分鐘，《有詭難言》比它再多長12分鐘；兩片故事大致相近，尤其前三分之二內容，都是說父母女兒的三口之家到意大利度假，邂逅另外一家三口，過程愉快，後者誠邀到其莊園度假，答允前往。不過主角人設方面，《有》片微調，雖然兩者都是中產階級，但心理描繪方面，原著更細緻。《說》片中Bjorn與Louise來自丹麥，因一年內已兩度出遊，他們也曾猶豫是否要應新認識的Patrick一家邀請，到他們位於荷蘭偏遠村莊的別墅度假；但初認識時Patrick自我介紹為醫生，讓他們放下戒心，朋友也慫恿，結果展開了死亡之旅。《有》片的Ben事業不順，加上Louise思想出軌，兩人遷居倫敦是不得已，讓如履薄冰的婚姻從新出發，然而Agnes青春期前焦慮，單是對毛公仔Hoppy的依賴，已令Ben不耐煩。新版的Paddy初相識時也是自我介紹為醫生，Ben因自身問題，不自覺靠向展現雄性魅力的Paddy，這一點跟Bjorn已「厭倦微笑」的底層心理有點不同。

無舌男孩命運迥異

（下有劇透）《有詭難言》三分之二篇幅跟《說不出的邪惡》類近，都是抵達後才發現Paddy/Patrick一家的怪異與冒犯，包括逼魚素主義的Louise吃肉、對兒子Abel/Ant施暴、漠視旁人而放肆親熱、酒後駕駛大聲播歌、Ciara/Karin當着Louise面教訓Agnes、Paddy/Patrick夫婦裸睡卻與Agnes同牀等。最大轉折是發現Paddy/Patrick連環謀財害命的真面目，《說》片描述Bjorn深夜無意中發現，而且Abel已死去；新版本卻是Ant偷走Paddy鑰匙，再帶Agnes到地下室看贓物與大堆受害人照片，披露自己舌頭遭割下的真相。《有》片無疑製造了懸疑緊張感，包括Ant要把鑰匙放回原處，Agnes又想辦法不打草驚蛇然後告知父母這駭人真相。《有》片最後半小時，基本上就是Ben和Louise帶女兒逃不掉後遭挾持，於是冒險一博，誓死反抗，並在屋內展開攻防戰；除了逃不出驚慄片one last scare類型片格局，女人、女孩和男童都要比男主角Ben兇狠，Louise多次出手反擊甚至手刃敵人，Ben最英勇已是跳樓拿梯讓妻女爬下來，Ant甚至親自復仇，這都與丹麥原片結局截然不同，無疑多了暴力、血腥和刺激感。

兩片結尾唯一相似，是受害者都問Paddy/Patrick為何選擇他們下手，《說不出的邪惡》Patrick簡單答：「是你讓我這麽做的。」《有詭難言》Paddy答案一樣，但繼續「講經」，指出Louise和丈夫的虛偽。跟原作中他們女兒已被剪舌擄走，成為下一個Abel，陪Patrick夫婦扮家人找下一個受害者。此時的Bjorn和Louise死到臨頭，依然會聽從指示脫衣向前走，然後被亂石砸死，有內地平台把此片翻譯為《非禮勿言》，倒貼題並反諷了Bjorn和Louise即使看到越界行為，依然不敢反抗，結果成為悲劇主角，更禍延下一代。

上映日期：9月12日