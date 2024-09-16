丁海寅谷眼淚無助《媽媽朋友的兒子》收視

【明報專訊】《D.P：逃兵追緝令》丁海寅與《還魂》鄭素敏因合演韓國有線頻道tvN劇集《媽媽朋友的兒子》傳出緋聞，前者回應緋聞時表示「無可奉告」，令戀情疑幻似真。《媽》劇前晚播出第9集，未有因緋聞帶動收視，反下跌1.9個百分點報4.5%，不敵同時段SBS電視台的《好搭檔》，後者由《大發不動產》張娜拉擔正，前晚播出第15集，升1個百分點至16.7%，成為同時段冠軍。有線頻道JTBC《浪漫這一家》由《大長今》池珍熙主演，前晚第11集收視3.1%，下跌0.9個百分點。其餘3劇收視均不超過1%，Channel A頻道《凌晨兩點的灰姑娘》第7集錄得0.4%，TV朝鮮《DNA戀人》第9集收視0.7%，MBN《壞記憶橡皮擦》第14集報0.5%。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《媽》《浪》兩劇，《好》、《凌》及《DNA》3劇則在「黃Viu」上架。

《媽媽朋友的兒子》第9集講鄭素敏隱瞞3年前在美國患胃癌及抑鬱症，因而失去事業與愛情。現時已重新振作的她，卻沒信心再愛別人，於是拒絕丁海寅的表白，同時也拒絕前未婚夫的求婚。丁海寅意外發現鄭素敏曾患癌，感到震驚及憤怒，含淚向女方說：「我對你來說算什麼？作為朋友只有這種程度嗎？」