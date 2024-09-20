【開箱】《逆嶺》 投降容易老 認命沒有種

【明報專訊】黄偉文早前為女歌手Kiri T填了一首精彩的《至少做一件離譜的事》，歌詞收錄不少人生金句如「如果想快樂 別稀罕贊同」、「投降容易老 認命沒有種」，後者形容《室心瘋》導演謝洛米索尼亞（Jeremy Saulnier）自編自導，《詭老》艾朗皮亞（Aaron Pierre）主演動作片《逆嶺》（Rebel Ridge）尤其貼切，故事講述美國小鎮的執法人員貪污濫權，不斷欺壓主角，他忍無可忍終於還擊，結局大快人心。

蟬聯Netflix收視榜首

《逆嶺》本月6日在影視串流平台Netflix上架，連續兩周登上英語電影收視榜首之餘，爛番茄網站綜合95篇影評文章，得分高達96%，成為該平台今年佳作之一。本片勝在節奏明快，開場直入正題，前海軍陸戰隊教官泰瑞（艾朗皮亞飾）騎着單車趕赴小鎮法院，準備為藏毒被捕的表弟麥克繳交1萬美元（約7.8萬港元）保釋金，途中遇上無法無天的執法人員，不單以警車撞傷泰瑞，又「合法地」沒收身上現金，連累麥克押往監獄即遭黑幫囚犯殺死，令泰瑞悲憤莫名。

另一方面，泰瑞為了向警方取回保釋金，求助法院女職員夏茉（安娜蘇菲亞洛飾），她對麥克死訊感到難過，於是伸出援手，結果亦受牽連，晚上遭人注射毒品，並向法院舉報，令她爭取女兒撫養權的官司陷入絕境，原已黯然離開小鎮的泰瑞聞言即怒不可遏，逼虎跳牆的後果，就是折返警局，實行以暴易暴。片名「逆嶺」既是泰瑞跟警員進行交易的地方，亦是他調虎離山、終極反擊的轉捩點，雖是英文直譯，倒也花過心思。

導演擅為弱勢發聲

美國黑人在警方執法期間遭槍斃的新聞屢見不鮮，隨着平權運動興起，國民對於警方是否權力過大、法律能否有效保障百姓等問題愈加關注，《逆嶺》一針見血指出警長（當莊遜飾）貪贓枉法，當然是罪魁禍首，然而鎮上居民包括警察、法官、社工等互相包庇，或者知情不報，情况等同幫兇，也是難辭其咎。另外，電影刻意提到警員「依法辦事」，利用法律漏洞作擋箭牌，合法地侵吞他人財產，同樣值得檢討和反思。

《逆嶺》導演謝洛米索尼亞在荷李活名氣不大，此片上架前亦非萬眾矚目，如今叫好叫座，不難發現跟其前作如《暗夜之狼》及《室心瘋》題材一脈相承，都是為受壓迫的弱勢社群或者小眾發聲，本地觀眾可以透過Netflix收看《暗》片。

艾朗皮亞上位在望

同樣地，片中飾演泰瑞的30歲英國男星艾朗皮亞亦非一線紅星，入行7年演過莎士比亞舞台劇《奧賽羅》、串流平台劇集《地下鐵道》及《世紀天才》，以及禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）執導電影《詭老》等，都非主要角色，直至《逆嶺》平地一聲雷，加上將為12月開畫迪士尼新片《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）的同名主角配音，又獲邀加盟Apple TV+明年上架美劇《晨早直播室》第4季，相信上位在望，艾朗皮亞這個名字，值得觀眾留意。