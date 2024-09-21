【開箱】《不羈騎士》 男人的浪漫 返回現實只剩虛幻

【明報專訊】《爛泥》謝夫尼高斯（Jeff Nichols）執導的《不羈騎士》（The Bikeriders），集合《毒魔》湯哈迪（Tom Hardy）、《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）、《電流戰爭》米高山倫（Michael Shannon）、《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）等衆多演員參演，去年8月在美國Telluride電影節世界首映，原定12月正式公映，準備衝擊奧斯卡，可是編劇及演員公會雙罷工，直到11月才完結，令映期推遲至今年6月在美國開畫，至今全球收超過3580萬美元（約2.79億港元），接近收支平衡；在爛番茄網站綜合275篇影評文章，亦得分80%，雖然錯過了角逐奧斯卡的機會，但口碑算不錯。

攝影記者相集啓發創作

《不羈騎士》講述Kathy（祖迪高瑪飾）在酒吧邂逅帥氣而沉默寡言的Benny（奧斯汀畢拿飾），毫不猶豫跳上對方的電單車後座，隨着這群不羈放縱、熱愛自由的男人風馳電掣，Kathy的命運亦因此跟Johnny（湯哈迪飾）領導的「狂徒會」緊密相連。1960年代美國社會劇變，動盪不安與道德崩解的氛圍影響下，車會中人終日流連酒吧和公路之間，義氣相挺；然而組織鬆散，無可避免地吸引貪婪的外來者，捲入毒品、槍械、賭博、暴力和血腥之間。本來只是熱愛電單車的叛逆邊緣人，一步步墮落為惡名昭彰的亡命之徒，Benny亦陷入選擇忠於車會還是Kathy的兩難局面。

執導過《爛泥》和《末日驚防》的謝夫尼高斯21年前首次閱覽著名攝影記者丹尼里昂（Danny Lyon）的相集《The Bikeriders》，被書中描述的地下幫會「芝加哥亡命之徒俱樂部」吸引，其後再從丹尼的網站找尋創作靈感，發現了一些訪問的錄音檔案，2014年謝夫主動聯絡丹尼，促成《不羈騎士》誕生，並與攝影、美術、服裝設計團隊參考書中的舊照片，成為電影視覺方面的重要基礎。

謝夫尼高斯身兼編導兩職，祖迪高瑪飾演的Kathy片中接受Danny訪問，後者由《挑戰者》男星米克費斯（Mike Faist）飾演，亦正是日後推出相集的丹尼里昂。電影中講述Danny熱愛攝影，讀書讀有點無聊，覺得「狂徒會」一群人很有趣，於是跟隨上路，並拍下大批照片；後來「狂徒會」沒落，他回來訪問Kathy，從她口中講出事發經過。

從女主角角度看「狂徒會」

《不羈騎士》透過Kathy的角度講述「狂徒會」盛衰，一群男人喜愛電單車而走在一起，喝酒、打架，在公路上風馳電掣，未必人人受落，會員之間卻有種他們才理解的兄弟情誼與男人的浪漫。Kathy被Benny外形所吸引，可說一見鍾情；兩人初相識，Benny已在Kathy家門外通宵守候，他們閃婚，毫不令人意外。全片也透過Kathy的角度透視「狂徒會」各成員是怎樣的人。首領Johnny家有妻小，偶然在電視看了馬龍白蘭度（Marlon Brando）主演電影《美國飛車黨》，於是萌生成立「狂徒會」的念頭。Benny崇拜Johnny，兩人關係如摯友、如父子，也如師徒，甚至有種難以言喻的同性之情，把Kathy拒絕在外。有一幕Benny在酒吧因為拒絕脫去狂徒會制服，於是跟兩男毆鬥，寡不敵衆，Benny一條腿幾乎殘廢。本來應該休息，但Johnny一聲令下要搞大型電單車集會，原應該休息三四個月的他，變成三四個禮拜後撐着拐杖也開電單車到場。在太太、電單車與Johnny之間，Kathy永遠排在最後。

此片轉折位是「狂徒會」成員Brucie駕駛電單車時意外猝逝，其家人把悲痛都發泄在Johnny身上，把兒子的死歸咎於「狂徒會」，拒絕收他們的鮮花，甚至向Johnny吐口水；面對敵人從不手軟的Johnny，此刻卻毫無還擊意欲，並低沉下來。不少越戰退伍軍人、染上毒癮的流氓，此時陸續入會，變得龍蛇混雜。《叛逆之聲》杜比華萊斯（Toby Wallace）扮演很崇拜「狂徒會」的少年，受不起Johnny的考驗被驅逐，播下悲劇的種子。只愛騎車享受自由的「狂徒會」，後來人面全非，演變成作奸犯科的黑幫。Benny心中的浪漫瓦解，回到現實，遠離鐵騎，只留下虛幻。

上映日期：9月19日