誤信朋友輸孖展蝕「棺材本」 陳志雲身家餘500萬晴天霹靂

【明報專訊】陳志雲近日接受商台節目《點算幸福》訪問分享人生經歷，除提到纏繞幾年的官司外，還自爆兩三年前輸孖展慘蝕「棺材本」，當時身家餘下500萬，形容為「好艱難」時期。陳志雲自言一向不喜歡別人為自己投資，當時錯信朋友而誤墮投資深淵，對方為他購買風險極高的孖展，「嗰筆係我好大好大嘅錢，係我嘅棺材本，我要好穩健」。直到有日該朋友叫他入300萬到戶口，他斷然拒絕，「佢意思係填倉，我好堅決講唔會再入，叫佢睇吓手頭上有咩可以賣嚟填倉，嗰時真係好煎熬，因為真係一筆好大嘅錢，完全瞓唔到，要食鎮靜劑先可以睇銀行月結單，真係手都震」。最後他發現棺財本只餘下500萬，「一打開個信封嗰刻真係晴天霹靂，我最後打咗個好長嘅WhatsApp畀嗰個朋友，我唔係話佢，係要表達自己嘅失望，含恨不可到落日，都冇得嬲咁多」。

一度考慮移居

陳志雲表示止蝕後內心感到強烈平安，因為不用再想蝕幾多，「我冇嘢可以蝕，可能嗰啲嘢本來唔屬於我呢，其實我都唔係冇咗，只係返番去原本咁樣啫」。他感到不舒服是若有朋友需要金錢上幫忙，自己亦幫不了，從中學會一個道理，「好多時，我哋嗰吓都係睇到自己好慘，長遠去睇你所失其實係你所得嘅。同埋我學習到『理財』兩個字嘅意義，財係一定要理，你唔理財，啲財就唔理你㗎啦。冇得怪㗎，都過咗啦，冇得如果㗎」。他又透露曾想離開香港，當時將家俬寄到台灣，搬到一間服務式住宅暫住半年，正為處理移居的事而煩惱時，望住出面的維港海景，再問自己：「呢度係香港望到嘅星星，我諗吓：『做乜要我走啫？』」他在香港長大，最珍貴的人和事都在香港，最後決定留下。

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