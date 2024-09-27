香港區《環球小姐》總決賽 雷莊兒獲季軍兼最具台型 姚祖恩大熱膺三料冠軍 甄蕎奪亞

【明報專訊】香港區《環球小姐》（Miss Universe）2024選美大賽總決賽昨晚舉行，⑨姚祖恩以大熱姿勢奪冠軍，並兼得最上鏡佳麗獎及最受歡迎佳麗獎，成為三料得主。亞軍是⑩甄蕎，2017年港姐冠軍⑦雷莊兒屈居季軍，同奪得最具台型佳麗獎。她賽前一直充滿自信，在宣布奪季軍時，難掩失落神情。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

姚祖恩艷壓群芳成為三料冠軍，台下10多名粉絲歡呼替她高興。她24歲，身高172cm，三圍33、23、34，是碩士生，職業是藝術顧問及模特兒。穿泳裝回答問題時，她拿着人字拖示範「打小人」，說在鵝頸橋見過，用英語示範甚有節奏，獲觀眾拍掌支持。

冠軍示範打小人贏掌聲

亞軍甄蕎29歲，身高171cm，三圍33、24.5、35，大學畢業是模特兒。季軍雷莊兒30歲，身高174cm，三圍34.5、26、36.5，大學畢業是演員。她在答問題時表現自信，表示在香港長大，擁有國際視野，好適合代表香港，可以將生活文化及傳統思想融合，亦一直努力追夢，「如果可以當選環姐，可以肩負起代表香港宣揚精神」。

樂翊榆臨陣宣布退賽

昨晚原本有16名佳麗參賽，但⑪樂翊榆賽前因個人理由宣布退出，只有15名佳麗參賽。大會評判有1998年港姐冠軍向海嵐、本地著名時裝設計師何國鉦、演員杜尚曦、馬來西亞演員Elaine Daly及電視製作人David Shapiro。陳安立與李昭南擔任司儀，吳浩康及力臻載歌載舞表演。冠軍佳麗將代表香港，11月出發到墨西哥，與其他地區選美代表角逐「環球小姐」。昨晚比賽過程將於10月6日在ViuTV播出。

蔡頌思揀姜濤扮神鵰

開場時佳麗穿中式旗袍，在菲律賓歌手和鼓手強勁音樂節奏下分批登場。之後她們換上造型華麗的森林仙子裝再度出場，展露優雅姿態。佳麗穿上自選泳衣接受問答環節，「40億千金」⑤蔡頌思被司儀問在MIRROR中選哪個成員飾演楊過及神鵰？她說選兩個Anson，包括盧瀚霆（Anson Lo）及江生（Anson Kong）演楊過，Anson Lo因比較幼，可演少年楊過，AK身形健碩演成年楊過；至於神鵰由姜濤演，她解釋姜濤氣場勁，就算笠了頭套都會被認出。

魏嘉華擇偶唔預保錡

⑧魏嘉華被要求在ERROR中選老公、初戀情人及兵？她選何啟華（阿Dee）做老公，因好搞笑，可以𧨾她開心；初戀情人揀郭嘉駿（193），外形高大靚仔，帶出去可以好威；收兵則是梁業（肥仔），人好細心。問為何不選吳保錡？她指保錡最近擇偶要求高，要識唱歌，她唱歌麻麻，保持距離好些。評判何國鉦讚雷莊兒身形高大，舉手投足流露自信。向海嵐喜歡姚祖恩及⑮羅堃尉，姚祖恩外表似混血兒，但實際是很地道香港人；羅堃尉的笑容夠甜美。