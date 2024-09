聖塞巴斯蒂安影展閉幕 彭美拉安德遜新片奪特別評審獎

安德魯加菲到場宣傳新片《We Live in Time》。(法新社)

芝雅哥普拉(右)執導的《The Last Showgirl》贏得特別評審獎,女主角彭美拉安德遜(左)上台致謝。(法新社)

【明報專訊】西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節前日閉幕,《蜘蛛俠》安德魯加菲(Andrew Garfield)主演的《We Live in Time》成為閉幕電影,該片由《布魯克林之戀》尊高勞利(John Crowley)執導,兩人一起踏上紅地氈,但女主角科倫絲佩芝(Florence Pugh)正趕戲未能到場。《We Live in Time》講述正上位的廚師婚後生活美滿,太太迎來一名孩子後,卻發現自己患上絕症。

聖塞巴斯蒂安國際電影節前晚閉幕兼舉行頒獎禮,最高榮譽金貝殼獎落在紀錄片《Afternoons of Solitude》身上,後者由阿爾拔塞拉(Albert Serra)執導,聚焦鬥牛士Andres Roca Rey故事。《教父》導演哥普拉(Francis Ford Coppola)的孫女芝雅哥普拉(Gia Coppola)執導《The Last Showgirl》,捧走特別評審獎,該獎通常頒給導演,今次破天荒頒給該片全體演員,女主角彭美拉安德遜(Pamela Anderson)跟導演芝雅哥普拉一同上台分享榮譽,致辭時只簡單地連聲「多謝」。《The Last Showgirl》講述50多歲舞孃面臨夜店關閉,除了擔憂前途,還想修補跟女兒的關係。除了彭美拉,還有《美國怪談》比莉羅特(Billie Lourd)、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)等參演;早前亮相多倫多影展後大獲好評,不少人看好彭美拉有可能躋身來年奧斯卡最佳女主角的候選名單。