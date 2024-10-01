【開箱】《模範愛侶》神探白朗迷你劇版 妮歌潔曼演野蠻奶奶藏秘密

妮歌潔曼（前中）與利夫舒華伯（後右二）劇中扮演表面恩愛的夫妻，跟兒媳拍攝全家福，也是看似和諧，實有暗湧。

【明報專訊】金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）今年多產而且順利，先是新冠疫情期間來港取景的劇集《Expats》，1月在影視串流平台Prime Video上架，喜劇《阿媽戀上我波士》緊接6月底在Netflix播出，上月初更憑《Babygirl》的不倫戀CEO角色在威尼斯影展首度封后；她擔正的迷你劇《模範愛侶》（The Perfect Couple）9月5日在Netflix上架，連續兩周成為英語節目收視冠軍，第3周播出即使遇上勁敵《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》，依然錄得逾千萬觀看次數，可見群星雲集的《模範愛侶》捧場者衆。

結婚前夕 伴娘遇害

《模範愛侶》講述出身平凡的Amelia（伊芙曉遜飾）即將嫁給富家子Benji（比利侯力飾），雙親Bruce與Karen，以及好友兼伴娘Merritt（美瑾菲荷飾）應邀到麻省南塔克特島Benji的豪宅，準備出席婚宴。Benji的富爸爸Tag（利夫舒華伯飾）及暢銷小說作家母親Greer（妮歌潔曼飾）結婚多年，依然恩愛；Benji家中還有哥哥Thomas（積雷諾飾）及正懷孕的大嫂Abby（狄高達芬寧飾），以及快將18歲的么弟Will（森尼華拉飾）。綵排婚宴翌日，Amelia卻發現Merritt伏屍海灘，來自麻省的女警Nikki（當娜卓伯倫飾）跟島上的警長Dan（米高比治飾）奉召調查命案；Amelia的婚禮就此暫停，Benji家中各人均有嫌疑。

此劇幕前星光熠熠，除了妮歌潔曼，還有《焦點追擊》利夫舒華伯（Liev Schreiber）、《愛的練習曲》 伊芙曉遜（Eve Hewson）、《變形金剛：殲滅世紀》積雷諾（Jack Reynor）、《窺探者》狄高達芬寧（Dakota Fanning）參演；上世紀七八十年代當紅的法國女星《情淚種情花》伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani）亦客串扮演Tag的世交Isabel；《千萬別抬頭》伊山卡達（Ishaan Khatter）則飾演Benji的好友Shooter。幕後陣容同樣強勁，由《乖乖女》珍娜拉米亞（Jenna Lamia）監製及編劇，《蒙上你的眼》丹麥女導演蘇珊比爾（Susanne Bier）執導，全劇以Elin Hilderbrand的同名小說為改編藍本。

原著結局有出入

《模範愛侶》僅6集，以一宗命案貫穿，角色衆多，每人好像都有行兇嫌疑，不難聯想到「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演叫好叫座的《神探白朗》系列，同樣以豪宅為背景，並以懸疑命案當主軸，再看「白朗」如何抽絲剝繭找出真兇；《模》劇則換成一男一女警察聯手，而且每次找出線索後，又還疑犯清白，再找尋下一個盤問目標，直到最後一集才真相大白。

據報原著小說的主題是「模範愛侶根本不存在」，改編成劇集後，這主題依舊，揭開每段關係均千瘡百孔；譬如Tag和Greer，為了後者的小說銷量及面向傳媒而製造恩愛假象，其實Greer暗藏秘密，Tag亦常有外遇，Merritt正是其中之一，並懷有身孕，讓兇手動了殺機；Thomas跟Isabel年齡懸殊，卻有不倫關係；即使快將結婚的Amelia和Benji，感情也是建築在浮沙之上，前者一直否認早已認識Shooter，但當面對好友猝逝，懷疑Benji跟Merritt有染，加上母親病重，情緒在崩潰邊緣的她，迷失了方向，慢慢靠向Shooter。小說改編成劇集後，「模範愛侶不存在」主題之上，還加了活在謊言當中難獲自由的註腳，因此妮歌潔曼演的Greer就像野蠻奶奶，對於毫無包袱直來直往的Amelia看不順眼，多次刁難，例如發生兇案後還逼Amelia穿戴齊整拍攝全家福，實情是Greer一直羨慕對方可以做自己。

據報原著跟劇集版的兇手如一，但動機和案發經過大不同；小說中警方裁定死者死於意外，沒有人被捕，Greer心裏有數沒拆穿；劇集版兇手則因財動殺機，減少了原著的巧合安排。