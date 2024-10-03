結束18年賓主關係 無綫「御用八婆」李漫芬離巢

【明報專訊】有無綫「御用八婆」之稱的李漫芬當年放棄銀行高薪厚職及賣物業，加入演藝圈追夢。她從電影場記到副導演，之後入無綫任娛樂新聞台主持，參與劇集演出至今18年，近日決定轉跑道，跟無綫結束賓主關係。

李漫芬2005年加入無綫從娛樂新聞台主播做起，近年專注拍劇，前日在社交平台撰長文剖白離巢心情，「從電影場記、副導演，再轉到幕前，輾轉由東亞衛視再到TVB，原來在這平台已18年了，今天，要說再見了，人生有很多可能性，感恩在這學習到和遇到的，令我堅強茁壯成長！」她感謝18年來在無綫合作過的台前幕後，「我真的很喜歡當司儀、主持人和演戲，承蒙客戶們一直的愛護，我聆聽自己內心的聲音，趁還有力氣有夢想有能力，勇敢行出這步，去打開人生另一頁，謝謝家人全力支持，謝謝宇宙！今後，除了努力做直播帶貨和繼續自己公關公司的工作外，當然會繼續喜歡的司儀和主持工作啦，這是我的最愛，期待希望有不同的挑戰、有不同的可能，在不同的平台，有不同的節目、角色同大家見面，謝謝大家，請繼續多多支持，漫芬感激！歡迎隨時找我開工呀！祝安康順心！」

李漫芬表示離開是為了行更遠的路，人生只有一次，抬起頭勇敢行下去，給自己一個機會，「心中有花開，處處是風景，感恩曾經遇見的。期待未來，新開始，江湖見！」

娛樂組