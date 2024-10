【開箱】《小丑：雙瘋》人設崩壞 蝙蝠俠反派失戀最痛

【明報專訊】改編自DC超級英雄漫畫的《Joker小丑》,導演托德菲臘斯(Todd Phillips)把《蝙蝠俠》經典奸角重新定義,彷彿變成堅盧治(Ken Loach)鏡頭下受盡社會壓迫的低下階層,最後作出反抗,實行以暴易暴,為「小丑」阿瑟成魔之路提供合理解釋。相隔5年,續集《小丑:雙瘋》《Joker: Folie ÀDeux》把一切推倒重來,以2億美元(約15.6億港元)拍攝一部寶萊塢式歌舞片,加上主角人設崩壞,就算金像影帝華堅馮力士(Joaquin Phoenix)與百變天后Lady Gaga如何賣力演出,恐怕票房口碑將與小丑下場一樣慘淡。

Gaga扮演說謊女人

《Joker小丑》2019年上映,先奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎,華堅馮力士亦獲頒奧斯卡影帝,叫好之餘更加叫座,僅以6000萬美元(約4.68億港元)製作費換來10億美元(約78億港元)票房,一度成為美國史上最賣座R級片(17歲以下觀衆須由成人陪同入場)。導演托德菲臘斯曾經表明無意開拍續集,或許受到「不可抗力因素」影響,最後出爾反爾,新片《小丑:雙瘋》上月在威尼斯影展舉行首映禮,全場觀眾起立拍掌12分鐘,影評人卻不買帳,截至昨日為止,美國爛番茄網站綜合79篇影評文章,此片得分跌至不及格的49%,可見反應兩極。

《小丑:雙瘋》美國今天(4日)開畫,香港提早兩日上映,故事承接上集結局,「小丑」阿瑟(華堅馮力士飾)槍殺清談節目主持梅利富蘭克林(羅拔狄尼路飾)等人被捕,囚禁於葛咸城的阿卡漢精神病院,等待開庭審訊。此時阿瑟霸氣全無,眼神空洞,彷彿一具行屍走肉。直至在院內邂逅女病人蕾(Lady Gaga飾),她自認是「小丑」的狂熱粉絲,主動投懷送抱,讓阿瑟首次感受到愛情的溫暖,為他帶來生存的意義和希望,至於蕾為何借故親近?這個「說謊的女人」背後有何動機?未有明確交代。

歌舞場面真有必要?

電影大致分成兩部分,上半場是阿瑟與蕾的愛情故事,下半部則是冗長無趣的法庭戲,代表律師計劃以阿瑟患上「精神分裂」為抗辯理由,把一切罪名推諉在他的另一重人格「小丑」身上,阿瑟卻搞亂局,庭上解僱律師,要求自我答辯,最後改口認罪,蕾與支持者失望下拂袖而去。正當陪審團宣布裁決之際,汽車炸彈忽然襲擊法庭,以為導演鋪排多時的高潮戲終於來臨?期望再次落空,結局在此不贅,只可說蕾最後跟阿瑟說:「從你放棄那刻開始,一切已經完了。」不禁令人聯想起城中名人「何伯」的故事,當人財兩失後,終將落得被遺棄的下場。

值得一提的是,預告片曾經出現阿瑟與蕾打扮成「小丑」及「小丑女」模樣,在法院門外樓梯亢奮起舞的情景,誤導觀眾以為他倆戰勝法律,大搖大擺離開法院的錯覺,事實卻是電影並未收錄這一幕,難免令人覺得受騙。

如先所言,導演把《小丑:雙瘋》拍成歌舞片,要求華堅馮力士與Lady Gaga在拍攝現場即席演唱《That's Entertainment!》、《Get Happy》及《What the World Needs Now Is Love》等經典老歌,視聽效果出色,然而看罷全片,難以理解此舉意圖,莫非二人不把歌詞大聲唱出來,無法表達心聲?

阿卡漢病院不設防

也許托德菲臘斯企圖透過《小丑:雙瘋》打破上集的固有印象,包括觀眾對角色的認知和感情的投射,取而代之的是建立一個更脆弱、沉溺和分崩離析的世界觀,藉以表達「小丑」與「小丑女」的末世愛情有多悽美動人。問題是身兼編劇和導演的托德同時摧毀主角設定,原本濫殺無辜的阿瑟,變成任人魚肉的廢物,其中一幕講述精神病院守衛要求他在小丑傳記上簽名,阿瑟以為對方是粉絲,於是爽約答應,原來只是一廂情願,守衛笑言待他判處死刑後,此書便可轉售圖利,阿瑟聞言感到不快,竟在首頁寫上「希望你患癌症吧」字樣,然後掉頭離去,行為相當幼稚,跟昔日殺人不眨眼的梟雄形象,形成強烈落差。

另一方面,根據漫畫原著,阿卡漢精神病院是個守衛森嚴、高度設防的「人間地獄」,電影以此作為主要場景,卻被改成蕾付費便可自出自入、唱K睇戲一應俱全的度假村,甚至跟阿瑟性交亦無人阻止的時鐘酒店,難怪有觀眾看到二人在「阿卡漢酒店」巨型霓虹燈牌前載歌載舞一幕,忍不住發出冷笑。

上映日期:10月2日