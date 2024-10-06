2NE1開騷GD捧場 傳BigBang重組賀MAMA

【明報專訊】韓國女團2NE1自2016年解散至今，為慶祝出道15周年而重組，前日在首爾揭開《WELCOME BACK》亞洲巡迴演唱會序幕，4名成員合唱經典歌曲包括《Come Back Home》、《Falling In Love》之餘，CL亦獨唱《The Baddest Female》及《MTBD》等作品，跟她老友鬼鬼的男團BigBang主將G-Dragon（GD）不單拍片道賀，更親自到場睇騷兼打氣。2NE1完成一連3場首爾站演出後，將會移師馬尼拉、雅加達、香港、新加坡、大阪、東京、曼谷及台北演出。

據韓媒報道，GD跟BigBang隊友太陽和大聲亦會在11月重組，參加在洛杉磯或者大阪舉行的MAMA頒獎禮，主辦單位未有否認，「目前我們仍未確定演出名單」。消息一出，BigBang粉絲當然興奮。另外，太陽前晚身在香港，為一連兩場《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》打頭陣，先以經典歌曲《Prayer》和《I'll Be There》掀開巡唱序幕，再以《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》為BigBang粉絲帶來集體回憶；其間太陽用廣東話跟歌迷說「我愛你」，又翻唱方大同的《愛愛愛》，可謂誠意十足。