2NE1開騷GD捧場 傳BigBang重組賀MAMA

【明報專訊】韓國女團2NE1自2016年解散至今,為慶祝出道15周年而重組,前日在首爾揭開《WELCOME BACK》亞洲巡迴演唱會序幕,4名成員合唱經典歌曲包括《Come Back Home》、《Falling In Love》之餘,CL亦獨唱《The Baddest Female》及《MTBD》等作品,跟她老友鬼鬼的男團BigBang主將G-Dragon(GD)不單拍片道賀,更親自到場睇騷兼打氣。2NE1完成一連3場首爾站演出後,將會移師馬尼拉、雅加達、香港、新加坡、大阪、東京、曼谷及台北演出。

據韓媒報道,GD跟BigBang隊友太陽和大聲亦會在11月重組,參加在洛杉磯或者大阪舉行的MAMA頒獎禮,主辦單位未有否認,「目前我們仍未確定演出名單」。消息一出,BigBang粉絲當然興奮。另外,太陽前晚身在香港,為一連兩場《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》打頭陣,先以經典歌曲《Prayer》和《I'll Be There》掀開巡唱序幕,再以《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》為BigBang粉絲帶來集體回憶;其間太陽用廣東話跟歌迷說「我愛你」,又翻唱方大同的《愛愛愛》,可謂誠意十足。