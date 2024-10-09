【娛樂場】《七夜雪》 李沁曾舜晞結武俠情緣

【明報專訊】改編自滄月同名小說的古裝武俠劇《七夜雪》今日在愛奇藝首播，李沁與曾舜晞主演，王弘毅、陳昊森、曾可妮、金澤灝、邵羽柒合演。

新疆雪域取景添唯美色彩

《七夜雪》講述鼎劍閣的霍展白（曾舜晞飾）為了救治昔日友人之子，歷經8年艱難險阻，終於獲得藥師谷主人薛紫夜（李沁飾）開出的絕世藥引。與此同時，魔教大光明宮排名第一的神秘殺手瞳（陳昊森飾）也在尋求重獲自由，過程中與霍展白發生衝突，兩人最終被薛紫夜救回藥王谷療傷，從而展開一段複雜的情感糾葛。

李沁劇中造型穿白色毛領大衣，妝容清新淡雅，跟她在《慶餘年》中的甜美形象截然不同；曾舜晞穿咖啡色和黑色俠客裝束，眼神露出不凡氣質，彷彿真正的俠客就在眼前。今次是台灣男星陳昊森首部在內地拍攝的劇集，他的黑色殺手造型、眼神中透着凌厲殺氣，跟以往陽光形象不同。除演員的妝容打扮和服裝設計花心思外，劇組在新疆的雪域實地取景，為《七夜雪》營造一種清冷而又溫柔的氛圍，畫面增添唯美色彩。

曾舜晞展現俠客堅強不屈

李沁在《七夜雪》中飾演的藥師谷主人薛紫夜，角色背景複雜，情感糾葛豐富。至於曾舜晞在《蓮花樓》等劇的表現也贏得觀衆認可，他今次飾演的霍展白跟以往形象有着明顯的對比，展現一個俠客的堅強與不屈。

李沁憑《慶餘年》封劇集女神

導演團隊由《蓮花樓》的任海濤與《花千骨》的梁勝權聯手，原著小說《七夜雪》在武俠文學界享有高度評價，核心主題是宿命感的深度挖掘，李沁與曾舜晞的角色關係如同星軌交織，牽引着他們的心絃，帶觀眾進入這個充滿了冰雪、俠義與愛恨的世界。

李沁曾在上海戲劇學院附屬戲曲學校學習，13歲演出崑曲《牡丹亭．遊園》、《牡丹亭．驚夢》。2008年被導演李少紅發掘，簽約榮信達影視，因演出李少紅版《紅樓夢》中少年薛寶釵一角嶄露頭角，正式進入演藝圈。2013年演出電視劇《璀璨人生》、《千金歸來》、《花開半夏》受關注，2019年演出電影《中國機長》、《誅仙I》及電視劇《慶餘年》受到更多關注，成為內地劇女神。2021年主演的《錦繡南歌》更成為中國首部獲得國際艾美獎最佳電視劇的劇集。

曾舜晞2019年主演《倚天屠龍記》曾在無綫播放，之後參演過無綫劇集《使徒行者3》，近年主演劇集《蓮花樓》、《田耕紀》等均受歡迎，人氣上升。