【開箱】《魔戒：力量之戒2》 索倫攬炒中土世界 陌生人身分揭盅

【明報專訊】彼得積遜(Peter Jackson)執導的《魔戒》電影三部曲改編自托爾金(J.R.R. Tolkien)同名小說,全部叫好叫座,壓軸登場的《王者再臨》獲奧斯卡11項提名,結果全部奏凱,成為首部魔幻片贏得最佳電影;劇集《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)則以托爾金原著小說的中土第二紀元為藍本,亞馬遜2017年買下劇集版權,投資逾10億美元(約78億港元),擬拍成5季劇集,號稱史上最昂貴的電視製作。首季8集2022年在影視串流平台Prime Video上架,據報全球觀看人次破億,成為Prime Video史上最佳開播成績,但評價兩極,不少原著粉絲聲稱未看完結局便棄劇,爛番茄網站綜合491篇評論文章得分83%,成績相當不錯。第2季本月3日剛播結局,在爛番茄網無論專業評論和觀衆好感度都比上季進步,不過截稿前為止,Prime Video仍未表示續訂第3季。

都靈三世戴上魔戒變貪婪

《魔戒:力量之戒》是電影版的前傳,人物衆多,枝節龐雜,但無論攝影、配樂、美術、特技、動作,都不遜電影版,只是每集1小時,看一季8集幾乎等如看了電影三部曲的長度,對於一般觀衆確實不容易消化。首季主要講魔王「魔苟斯」戰敗,手下索倫失蹤,精靈國王宣布戰事結束,女戰士凱蘭崔爾深信索倫未除,必成隱患,她其後被南方大地的國王賀爾布蘭所救,兩人結盟,更說服精靈族打造力量強大的精靈之戒,以避免衰亡。上季最後一集最大的意外及戲劇效果,就是凱蘭崔爾發現賀爾布蘭其實就是索倫。另一條線則是陌生人(The Stranger)到底是誰,他法力強大,但又對自己身分毫無記憶,跟毛腳族的諾瑞結下友誼,兩人加上諾瑞好友普皮,一起踏上征途尋找答案。另外,凱蘭崔爾到了努曼諾爾國,說服攝政女王密瑞爾出戰南方大地拯救人類;凱蘭崔爾的精靈好友愛隆,跟矮人族都靈王子四世是摯交,並因此得到秘銀回到精靈國製造魔戒。努曼諾爾大將伊蘭迪爾,卻在南方大地與半獸人的戰役中,跟兒子伊西鐸失散。

據悉力量之戒共有20隻,分別是精靈3戒、矮人7戒、人類9戒和能讓索倫尋找和控制其他戒指的至尊魔戒;第2季開首,凱蘭崔爾發現索倫的真面目後,精靈國王認為只能戴上魔戒借力對抗索倫,愛隆反對,最老及最有智慧的精靈瑟丹認為自己、國王及凱蘭崔爾應各戴上魔戒,精靈的力量果然回復。事實上,跟愛隆一樣,認為魔戒有反控人心之能的,還有矮人族都靈王子四世和王妃蒂莎,他們看見戴上魔戒後的國王都靈三世愈來愈貪婪,為第2季結尾帶來悲劇。

精靈工匠 下場淒慘

其實第2季的悲劇與死亡,不止發生在矮人族身上;努曼諾爾國王駕崩,法拉松使計奪去密瑞爾的王位,伊蘭迪爾拒絕效忠新國王,法拉松誣衊密瑞爾與索倫結盟,下令逮捕所有效忠她的將領,伊蘭迪爾成功逃離努曼諾爾。不過下場最淒慘是精靈工匠凱勒布理鵬,索倫在第2季化身精靈安納塔到了伊瑞詹,迷惑凱勒布理鵬,要求他為人類鑄造魔戒,其實外面已經烽煙四起,半獸人大舉進攻伊瑞詹,愛隆率兵到此,即使有矮人族援兵,亦返魂乏術。另外,想剷除索倫的半獸人首領阿達爾,也中了索倫的陷阱而攻打伊瑞詹,索倫渴望有自己的軍隊,迷惑半獸人反過來除去阿達爾,他乘機控制半獸人。

第2季最欣喜的也許是身分神秘的陌生人,終於大展法力,雖然一度與諾瑞失散,卻遇上湯姆龐巴迪這原著中大受歡迎的角色,讓陌生人對自己身分及力量有所領悟,並在最後一集揭開他其實是甘道夫——《魔戒》電影系列中的巫師,相信若有第3季,甘道夫和矮人族、毛腳族、凱蘭崔爾、伊西鐸等的支線會逐漸連起。

強調光明重要 可戰勝黑暗

《魔戒:力量之戒2》強調光明的重要,都靈三世即使戴上魔戒後迷失,但一直相信光明的力量;精靈工匠凱勒布理鵬在精靈苦思如何擊敗索倫時曾說,戰勝黑暗的不是力量,而是光明;軍隊可能會崛起,人心可能會動搖,但光明永存,在光明之前,一切黑暗必將潰敗。