【娛樂場】《光開門就很忙了》 林心如經營寵物民宿被鱷魚嚇親

【明報專訊】林心如出道逾30年，多年前涉獵幕後工作，任戲劇與節目製作人，作品包括《姐姐立正向前走》、《16個夏天》、《華燈初上》等，均取得不錯成績。去年《華燈初上》延伸推出兩輯實境綜藝節目《光露營就很忙了》和《光開門就很忙了》，後者近日在TVB Plus播映。

《光露營就很忙了》由總製作人林心如率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉等好姊妹野外露營，看她們如何從五星級露營區一路到沒水沒電的野營，過程中如何克服種種露營難題，大獲好評。第2季《光開門就很忙了》，林心如在台東當寵物民宿店長，伙楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰與陳昊森共同經營，一起克服困難和挑戰。

楊謹華任美學總監、陳意涵是活動部長、郭雪芙做「點心擔當」、餐飲總監周興哲、二廚章廣辰、陳昊森負責房務總管，加上兩狗短短與Nini，一起展開歡樂的民宿生活。

各司其職 提供最佳服務

林心如回憶經營民宿的日子：「恍如一場夢，每天早上起牀很累，晚上大家聚在一起又吃又喝，聊得捨不得睡，這些過程讓我們收穫了很棒的友誼與團結的情感。我們經營寵物友善民宿最高原則是服務好客人，讓他們有賓至如歸感覺。」

說到班底選角準則，林心如說：「應該是直覺與信任，我跟楊謹華、陳意涵、郭雪芙原本熟悉，找她們一起經營可以很安心。民宿的主廚是不可或缺的角色，馬上想到『型男主廚』周興哲，他很擅長烹飪，曾吃過他做的菜，有他不用擔心旅客的餐點。另外民宿也需要體力勞動，章廣辰主要任務是二廚，陳昊森負責房務打理工作」。

周興哲表示為客人介紹晚餐料理時：「比在小巨蛋唱歌還緊張。」「廚藝擔當」周興哲與章廣辰首次合作，章廣辰透露第一次吃到周興哲的料理時大讚：「根本是可以營業的水準。」他經過學習後，最擅長煎牛排和三文魚。

製作實境綜藝比戲劇輕鬆

林心如解釋從戲劇製作人轉戰實境綜藝節目原因，「初衷是覺得好姊妹們一起拍節目會很有趣，實境節目較過去製作戲劇輕鬆，還能感受到一班成員的真誠，拉近彼此距離。還有我喜歡旅行，很喜歡住各個不同民宿，可以感受到每個民宿老闆的用心經營，想着如果是我經營的話，會給旅客與自己有什麼不同感受」。她認為每次挑戰，都是帶着初生之犢的勇氣，希望嘗試看看，試了才知道好不好。

有傳《光開門就很忙了》比《光露營就很忙了》製作費高逾5000萬新台幣（約1200萬港元），林心如說：「總之有幾千萬，感謝贊助商和一班金主爸爸。（是否有自掏腰包？）我個人贊助的部分只有酒。」

難忘幫鱷魚冲涼

林心如開拍前對在台東取景一度擔心交通狀况，但想到在台東海景像度假，便把擔憂忘記。另一擔心是成員全程住在宿舍，展開半個月以上的同居生活，「一開始比較不自在，後來愈來愈習慣」。

到訪民宿的嘉賓包括許瑋甯、楊銘威、修杰楷、夏于喬、宋芸樺、任容萱和蘇有朋等，還有特別貴賓鱷魚、蛇、蜥蜴、狐獴等，林心如、陳意涵與陳昊森難忘被鱷魚嚇得逃之夭夭，跌坐地上，還要幫鱷魚洗澡。

《光開門就很忙了》

逢周日晚9時 TV Plus播映