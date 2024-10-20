新版《龍威小子》預告首曝光 《西遊ABC》王璞存做接班人 成龍賴夫馬奇奧聯手炮製功夫之王

【明報專訊】今年7月舉行美國聖地牙哥動漫展，索尼電影公司缺席，新片留待上周揭幕的紐約動漫展「曬冷」，艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）與湯哈迪（Tom Hardy）前日親赴現場宣傳即將開畫的超級英雄片《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）和《毒魔：終極一舞》（Venom: The Last Dance），重點推介卻是成龍與賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）合演新版《龍威小子：傳奇》（Karate Kid: Legends，暫譯），現場公開首條預告片，講述兩名功夫大師聯手訓練《西遊ABC》男星王璞存（Ben Wang）成為空手道冠軍的熱血故事。

賴夫馬奇奧主演1980年代動作片《龍威小子》系列叫好叫座，一連三集總票房超過2.3億美元（約18億港元），近年改由影視串流平台Netflix開拍劇集《眼鏡蛇道館》，講述賴夫飾演Danny勇奪空手道比賽冠軍後，人到中年重遇昔日手下敗仗Johnny（威廉薩卡飾），二人競爭延續到後代的故事。另一方面，2010年成龍與積頓史密夫（Jaden Smith）重拍《龍威小子》，改名《功夫夢》同樣賣座，全球收逾3.59億美元（約28億港元）。

王璞存轉載新海報

去年11月，成龍與賴夫馬奇奧宣布重啓《龍威小子》拍攝計劃，兩人參演之餘，亦在全球招募年輕主角，結果《西遊ABC》24歲美籍華裔男星王璞存（Ben Wang）擊敗數千競爭對手脫穎而出。據悉王璞存能說流利普通話，而且善於各種武功，除了空手道，還會詠春、韓國劍道及跆拳道等。新片剛於一星期前公開戲名《Karate Kid: Legends》，並於前日舉行紐約動漫展發放首張海報和預告片，可惜的是3位主角均缺席宣傳，或許跟此片將於明年5月30日才在美國上映，毋須急於亮相吧。

新片講述賴夫飛抵北京，成龍扮演韓先生主動聯絡，表示收到一名得意弟子李方（王璞存飾），希望二人攜手合作，把他訓練成為空手道比賽冠軍。預告片段收錄幾場動作戲，包括王璞存在小巷內，以飛躍道方式跳上磚牆；亦有他跟賴夫並肩而坐，然後戴上《龍威小子》主角的招牌頭巾。另外成龍旁白：「你的人生只需回答一條問題，有什麼事值得戰鬥？」配合劇情相當熱血。王璞存事後透過社交媒體轉載海報並留言「哈哈哈」以及連續8個「酷」字，反映他的心情相當興奮。

湯哈迪想打蜘蛛俠

相比之下，本月25日在美國開畫、香港提前兩天公映的《毒魔：終極一舞》宣傳攻勢正盛，導演兼編劇嘉莉瑪修（Kelly Marcel）偕主角湯哈迪、哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）和朱諾譚寶（Juno Temple）現身動漫展，提到今集是電影三部曲的結局，戲中飾演毒魔的湯哈迪表示不捨，導演卻說「還有很多故事未講」，似在暗示添食的可能性。由於毒魔是《蜘蛛俠》漫畫角色，兩者可有機會碰頭？湯哈迪表示：「我想跟蜘蛛俠打一場，最好現在就打。」主持人反問：「你指毒魔抑或本人？」湯哈迪笑說：「兩者皆是。」台下影迷隨即起哄。

另一方面，《殺手列車》男星艾朗莊遜主演《狂獸獵人格力文》將於12月13日在美國開畫，香港提前一日上映，動漫展率先播放電影首7分鐘片段，好讓現場觀眾先睹為快。新片由艾朗莊遜飾演反英雄角色格力文潛入俄羅斯監獄，準備刺殺當地黑道頭子揭開序幕，過程充滿血腥暴力，包括他以西伯利亞老虎的牙齒插入囚犯頸部，畫面鮮血淋漓。電影列作「R級」（17歲以下觀衆須由成人陪同入場）上映。