新版《龍威小子》預告首曝光 《西遊ABC》王璞存做接班人 成龍賴夫馬奇奧聯手炮製功夫之王

【明報專訊】今年7月舉行美國聖地牙哥動漫展,索尼電影公司缺席,新片留待上周揭幕的紐約動漫展「曬冷」,艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)與湯哈迪(Tom Hardy)前日親赴現場宣傳即將開畫的超級英雄片《狂獸獵人格力文》(Kraven the Hunter)和《毒魔:終極一舞》(Venom: The Last Dance),重點推介卻是成龍與賴夫馬奇奧(Ralph Macchio)合演新版《龍威小子:傳奇》(Karate Kid: Legends,暫譯),現場公開首條預告片,講述兩名功夫大師聯手訓練《西遊ABC》男星王璞存(Ben Wang)成為空手道冠軍的熱血故事。

賴夫馬奇奧主演1980年代動作片《龍威小子》系列叫好叫座,一連三集總票房超過2.3億美元(約18億港元),近年改由影視串流平台Netflix開拍劇集《眼鏡蛇道館》,講述賴夫飾演Danny勇奪空手道比賽冠軍後,人到中年重遇昔日手下敗仗Johnny(威廉薩卡飾),二人競爭延續到後代的故事。另一方面,2010年成龍與積頓史密夫(Jaden Smith)重拍《龍威小子》,改名《功夫夢》同樣賣座,全球收逾3.59億美元(約28億港元)。

王璞存轉載新海報

去年11月,成龍與賴夫馬奇奧宣布重啓《龍威小子》拍攝計劃,兩人參演之餘,亦在全球招募年輕主角,結果《西遊ABC》24歲美籍華裔男星王璞存(Ben Wang)擊敗數千競爭對手脫穎而出。據悉王璞存能說流利普通話,而且善於各種武功,除了空手道,還會詠春、韓國劍道及跆拳道等。新片剛於一星期前公開戲名《Karate Kid: Legends》,並於前日舉行紐約動漫展發放首張海報和預告片,可惜的是3位主角均缺席宣傳,或許跟此片將於明年5月30日才在美國上映,毋須急於亮相吧。

新片講述賴夫飛抵北京,成龍扮演韓先生主動聯絡,表示收到一名得意弟子李方(王璞存飾),希望二人攜手合作,把他訓練成為空手道比賽冠軍。預告片段收錄幾場動作戲,包括王璞存在小巷內,以飛躍道方式跳上磚牆;亦有他跟賴夫並肩而坐,然後戴上《龍威小子》主角的招牌頭巾。另外成龍旁白:「你的人生只需回答一條問題,有什麼事值得戰鬥?」配合劇情相當熱血。王璞存事後透過社交媒體轉載海報並留言「哈哈哈」以及連續8個「酷」字,反映他的心情相當興奮。

湯哈迪想打蜘蛛俠

相比之下,本月25日在美國開畫、香港提前兩天公映的《毒魔:終極一舞》宣傳攻勢正盛,導演兼編劇嘉莉瑪修(Kelly Marcel)偕主角湯哈迪、哲維迪依祖科(Chiwetel Ejiofor)和朱諾譚寶(Juno Temple)現身動漫展,提到今集是電影三部曲的結局,戲中飾演毒魔的湯哈迪表示不捨,導演卻說「還有很多故事未講」,似在暗示添食的可能性。由於毒魔是《蜘蛛俠》漫畫角色,兩者可有機會碰頭?湯哈迪表示:「我想跟蜘蛛俠打一場,最好現在就打。」主持人反問:「你指毒魔抑或本人?」湯哈迪笑說:「兩者皆是。」台下影迷隨即起哄。

另一方面,《殺手列車》男星艾朗莊遜主演《狂獸獵人格力文》將於12月13日在美國開畫,香港提前一日上映,動漫展率先播放電影首7分鐘片段,好讓現場觀眾先睹為快。新片由艾朗莊遜飾演反英雄角色格力文潛入俄羅斯監獄,準備刺殺當地黑道頭子揭開序幕,過程充滿血腥暴力,包括他以西伯利亞老虎的牙齒插入囚犯頸部,畫面鮮血淋漓。電影列作「R級」(17歲以下觀衆須由成人陪同入場)上映。