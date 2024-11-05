濱崎步上海騷破紀錄 醒獅扇子舞入鄉隨俗

【明報專訊】日本樂壇天后濱崎步相隔16年再度舉行亞洲巡迴演唱會《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A～I am ayu》，本月1及2日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心揭開序幕，主辦單位原本只開一場，因內地歌迷反應超乎理想，門票開賣1分鐘即售罄，於是加開11月1日場次，依然搶購一空。

現年46歲的濱崎步雖已是兩孩之母，狀態仍然大勇，上海騷更入鄉隨俗，不單以華服造型登場，又大跳扇子舞，加上醒獅上台助慶，氣氛相當熱鬧。濱崎步唱了《Green》、《Dearest》、《Love Song》等經典金曲，亦換了多套靚衫；到安歌環節，她一邊拖着熊公仔的小手一邊唱出《Teddy Bear》，令歌迷感動不已。

完成上海演出後，濱崎步昨日透過社交媒體留言感謝工作人員和歌迷支持，「謝謝大家在過去兩日給我無比的愛與勇氣，瞬間消除我的焦慮和不安」；她又表示今次演出打破了奔馳文化中心最多觀眾入場紀錄，「我真心相信這個紀錄是由大家一起創造，而不僅是我的努力」。

下一站將於本月9日移師成都東安湖體育公園多功能體育館開騷，門票日前開售，同樣數分鐘售罄，但截稿前仍未宣布會否加開內地或者港台場次；濱崎步所屬唱片公司avex現正宣傳日本除夕倒數騷《ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A～I am ayu～》，暫定12月30及31日在東京國立代代木競技場第一體育館舉行。