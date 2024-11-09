女兒鄭瑤客串《得寵先生》扮觀眾 鄭丹瑞暗示想抱孫

【明報專訊】鄭丹瑞（阿旦）與女兒鄭瑤前晚出席《得寵先生》香港亞洲電影節首映，同場還有廖子妤、盧慧敏、馮允謙、ANSONBEAN及袁富華等。片中狗主角叫「燒腩」，阿旦對狗隻敏感，笑指被導演欺騙，初時告訴他故事關於「男人老狗」，不料是「男人老+狗」。他知道跟狗狗合作即時拒絕，因會敏感，但導演夾硬來，叫他吃敏感藥就可以，最終他敏感到出風赧，笑言會跟對方算帳。

阿旦皮膚敏感兼中暑

阿旦稱原本跟「燒腩」合作沒問題，但最後一場要被兩隻狗BB不停舔，結果頸部皮膚敏感出風赧，拍攝期間也曾中暑，烈日下不支倒地，其他人還誤會他搶戲，加上同時段拍劇，故瘦了10磅。阿旦的女兒鄭瑤今年9月出嫁，今次也客串演出，飾演觀眾的角色，跟片中阿旦的女兒廖子妤同場，劇情講阿旦去欣賞孫女的表演，並坐在鄭瑤身邊，他笑說：「我望着真女（鄭瑤），指着台上小朋友說我個孫。」阿旦指這場戲想提醒女兒是時候生B。新婚的鄭瑤說拍攝時未感生育壓力，婚後就有了，父母更講明不會幫忙湊孫。阿旦說︰「我只會負責同BB玩。」

廖子妤演鬧交戲喊完又喊

廖子妤初跟阿旦合作感緊張與壓力，感激對方給她信任與高度評價。她稱電影情節跟現實生活的家庭關係相似，有場父女激烈鬧交戲，表達出父女濃烈感情，完成拍攝後感到很攰，她說：「旦哥過嚟輕輕拍我膊頭讚我做得好，搞到我忍唔住又喊。」

馮允謙盧慧敏吻戲被刪剪

馮允謙首次拍電影，自評講廣東話對白不夠流利，跟盧慧敏（Amy）拍接吻戲更頻頻NG。他稱並非刻意NG，因Amy又高又靚女，令他緊張又尷尬，也忘記NG幾多次。結果這場戲被導演刪剪，觀眾看不到，他笑說若觀眾有要求可以反映，或有機會出第二個版本。

記者：劉永銳