韓女團CLC前成員回歸香港樂壇 莊錠欣毋懼負評 盼歌影視發展

【明報專訊】童星出身的莊錠欣（Elkie）9歲開始拍過約20部無綫電視劇，當中較重要角色有《On Call 36小時 II》飾演吳啟華女兒Yannis，與朱千雪、蘇玉華有不少對手戲。12歲加入少女組合Honey Bees，累積不少演出經驗。Elkie渴望擁有屬於自己的角色，加上她迷上K-pop，當年特別鍾意韓國女團少女時代，常幻想自己也可像「少時」在舞台上發光發亮。

為HOY TV節目任主持

2015年Elkie到韓國做練習生，接受演藝課程訓練，2016年成為7人女團CLC其中一分子出道，是團中唯一的香港女生。合作5年後，Elkie主動提出退團，轉戰到北京和台灣發展，最近回流香港，以獨立歌手姿態推出首張個人迷你專輯《#EK》。走了一大圈，Elkie希望讓大家重新認識她，不介意被指在韓國發展失利才重返香港，「以前在舊公司有好多限制，無論翻唱或一首新作品，公司都要求正式發行才可以做。現在沒有限制，隨時都可以推出廣東歌或者專輯，自由度大得多」。她認為女團或個人發展各有各好，亦有興趣再拍劇，期望可以歌影視三線發展，最近她為HOY TV《馬田點食記台灣篇》擔任主持。

難忘當練習生辛酸史

Elkie本月2日26歲生日，提到昔日隻身到韓國做練習生，經歷人生中一段難忘日子，箇中感受有苦有甜，「當時16歲人在異鄉 ，最大問題是語言不通，學韓文要從單字開始，遇過狼狽尷尬情况，反而覺得幾有趣」。她稱由於接受長時間的高強度訓練，導致壓力大增，每日上舞蹈堂一邊跳舞一邊喊，「密集訓練範圍包括學語言、聲樂、跳舞及健身，還要控制食量做好身形管理。每日由早上10點回到公司，忙到晚上10點，有時更練到凌晨3點，全靠意志和毅力堅持，幸用了半年時間就被選中加入女團」，不過火速冒起也惹來其他練習生妒忌，出言嘲諷。過去的不快已令Elkie的心臟變得強大，即使日後面對更多負面新聞，相信都可撐得過。

出首張專輯 不排除再組女團

近年香港樂壇很多選秀比賽，新人不斷湧現，Elkie不擔心競爭大，對自己多年的演出經驗和實力抱有信心。她擅長跳唱快歌，首張個人迷你專輯《#EK》共收錄4首作品，廣東歌《沒你在旁的後來》親自作曲，邀請小學同學幫她填詞，此抒情作品亦推出國語版本，目的為突破自己尋找新嘗試，「我喜歡聽馮允謙和張天賦的作品，感覺很舒服。也不排除再組女團，當然跟CLC的舊隊友再合作是優先考慮，畢竟大家有默契，亦不抗拒跟其他人合作帶來新鮮感」。

場地：Studio Meta

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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