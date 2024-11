韓歌手10CM唱好《淚之女王》冧港迷

【明報專訊】韓國歌手10CM前晚在旺角麥花臣場館舉行首個香港演唱會《2024 10CM Asia Tour 10CM Closer To You in Hong Kong》,先以歌曲《Gradation》及《Do You Think Of Me?》揭開序幕,接着用廣東話跟歌迷打招呼:「我好掛住大家,歡迎來到我的演唱會,首次在港開騷,要大家久等,很抱歉。」

10CM全晚演出約兩小時,獻唱逾20首歌曲,其間一度落台與港迷作近距離接觸。他透露開騷前一晚睡得不好,因為心情激動,很想快點演出,接着唱出《Sleepless in Seoul》,並將歌詞改成「Sleepless in Hong Kong」。他又苦練普通話自彈自唱《月亮代表我的心》,自稱小時候看過港產片《甜蜜蜜》,對香港充滿幻想,因此決定選唱這歌。

出道14年的10CM擁有不少代表作,尤其是韓劇插曲,前晚他唱出《鬼怪》的《My Eyes》、《那年,我們的夏天》的《Drawer》、《愛的迫降》的《But it's Destiny》、《背著善宰跑》的《Spring Snow》、《淚之女王》的《Tell me it's not a dream》,以及《德魯納酒店》的《Lean on me》等,歌迷反應熱烈。個唱到了尾聲,10CM承諾盡快來港,約定明年再見。

記者:蘇珮欣